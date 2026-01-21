Red Salud concreta la compra del Sanatorio Alemán de Concepción en unos US$ 38 millones

Empresas Red Salud, el grupo de prestadores vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), informó el miércoles que se cumplieron las condiciones suspensivas del contrato para la compra de la sociedad dueña del Nuevo Sanatorio Alemán, que se dedica a la prestación de servicios de salud en las regiones del Biobío y Ñuble, principalmente a través de la Clínica Sanatorio Alemán en Concepción.

"El precio por la adquisición de la referidas acciones fue la suma total de $33.687,8 millones (unos US$ 38 millones), cifra que está sujeta a ciertos ajustes que se contemplan en el referido contrato de compraventa, los cuales se deberán calcular con posterioridad a esta fecha", indicó en un hecho esencial Sebastián Reyes, gerente general de Empresas Red Salud.

El Sanatorio Alemán es la mayor clínica privada del sur del país, con más de 180 camas (incluyendo UCI adulta, pediatría y neonatología), y una red de 19 centros médicos y unidades de toma de muestras. Por otro lado, RedSalud opera a nivel nacional con nueve clínicas y 26 centros médicos.