Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío
Biobío

Red Salud concreta la compra del Sanatorio Alemán de Concepción en unos US$ 38 millones

El Sanatorio Alemán es la mayor clínica privada del sur del país.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 18:31 hrs.

Clínicas Concepción CChC Rodrigo Martínez
<p>Red Salud concreta la compra del Sanatorio Alemán de Concepción en unos US$ 38 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Elisa Cabezón y Gustavo Rosende: los nombres que corren con ventaja para asumir como subsecretarios del Ministerio del Trabajo
2
Empresas

Luksic lamenta salida de Pérez Mackenna de Quiñenco, pero asegura que "Chile gana un profesional de excepción" con él como canciller
3
Economía y Política

Quiroz confirma que el ingeniero José Pablo Gómez será el próximo director de Presupuestos
4
Empresas

Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
5
Economía y Política

Congreso despacha a ley el reajuste del sector público y la oposición festeja freno a polémica “ley de amarre”
6
Regiones

"Absolutamente impresentable": Seremi de OOPP del Biobío critica a concesionaria de autopista que no subió barreras de peaje durante la emergencia
7
Empresas

Grupo Luksic deberá renovar sus directorios con salida de Pérez Mackenna al gabinete de Kast y aparecen candidatos para reemplazarlo en gerencia general de Quiñenco
8
Empresas

A quiebra restaurantes Pedro Juan y Diego y heladería que operó con la marca Savory
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete