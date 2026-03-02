Puertos de Talcahuano ingresó al TDLC las bases para la licitación del puerto de San Vicente
El proyecto se basa en un esquema monoperador, con un plazo de concesión de 30 años. Según el cronograma trazado en 2025, una vez obtenido el pronunciamiento del organismo, la licitación pública se realizaría en 2028.
Puertos de Talcahuano ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su propuesta de bases de licitación pública para la concesión portuaria 2030-2059 del terminal marítimo San Vicente, actor clave en el comercio exterior de la macro zona sur de Chile y Argentina.
De acuerdo con el cronograma trazado en 2025, el objetivo de la empresa estatal es lograr el pronunciamiento del TDLC para, a continuación, realizar la licitación pública durante 2028, finalizando este proceso con la adjudicación al futuro operador.
Cabe recordar que en 2024 se realizó un estudio de demanda de carga y en 2025 una serie de otros levantamientos y asesorías complementarias, en particular de ingeniería y ambientales, para definir los proyectos más acordes a la necesidad del terminal marítimo y de la región. Además, el año pasado el proceso se compartió anticipadamente con vecinas y vecinos, autoridades y sector privado.
El resultado fue una propuesta de desarrollo portuario para San Vicente que, a juicio de la portuaria, es sólida e innovadora. El proyecto se basa en un esquema monoperador, con un plazo de concesión de 30 años, contemplando una serie de obras obligatorias para el nuevo concesionario que buscan tener un puerto competitivo, moderno y sostenible, las que permitirán una mayor eficiencia y calidad de servicio.
Apoyo a la cadena
El proyecto para la nueva licitación del puerto de San Vicente se complementará con una serie de iniciativas de apoyo que está liderando Puertos de Talcahuano.
La empresa estatal habilitará este año una Zona de Regulación de Frecuencia o Antepuerto, recinto cerrado con sistema de seguridad y áreas de servicio donde los conductores de camiones que van a ese terminal marítimo podrán aguardar su turno de ingreso, haciendo más seguro, expedito y eficiente el acceso al puerto.
En el mismo ámbito, la empresa estatal viene trabajando en la optimización del acceso ferroviario y el tránsito cercano al puerto. Para ello se está ejecutando la automatización de los cruces ferroviarios entre el terminal marítimo y la estación El Arenal, y se inició un Plan Integral de Gestión de Tránsito para Talcahuano, que finalizará a fines de este año.
En transformación digital, la portuaria participó en el piloto nacional de la Ventanilla Única Marítima (Vumar), generó un sistema de predicción de oleaje y está desarrollando diversas herramientas de gestión operacional y documental tipo PCS. Estos proyectos se han materializado gracias al trabajo colaborativo con los servicios públicos y las empresas privadas parte de la Comunidad Logística de Talcahuano (Comlog).
Por último, otros proyectos estratégicos que favorecerán una convivencia más armónica entre el puerto de San Vicente y la ciudad son la extensión de la Ruta Interportuaria, que próximamente debería obtener la RS (resolución favorable) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Acceso Norte Ferroviario a Concepción, cuyo estudio de prefactibilidad se inició en junio de 2025.
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
