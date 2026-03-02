Puertos de Talcahuano ingresó al TDLC las bases para la licitación del puerto de San Vicente

El proyecto se basa en un esquema monoperador, con un plazo de concesión de 30 años. Según el cronograma trazado en 2025, una vez obtenido el pronunciamiento del organismo, la licitación pública se realizaría en 2028.

Puertos de Talcahuano ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su propuesta de bases de licitación pública para la concesión portuaria 2030-2059 del terminal marítimo San Vicente, actor clave en el comercio exterior de la macro zona sur de Chile y Argentina.

De acuerdo con el cronograma trazado en 2025, el objetivo de la empresa estatal es lograr el pronunciamiento del TDLC para, a continuación, realizar la licitación pública durante 2028, finalizando este proceso con la adjudicación al futuro operador.

Cabe recordar que en 2024 se realizó un estudio de demanda de carga y en 2025 una serie de otros levantamientos y asesorías complementarias, en particular de ingeniería y ambientales, para definir los proyectos más acordes a la necesidad del terminal marítimo y de la región. Además, el año pasado el proceso se compartió anticipadamente con vecinas y vecinos, autoridades y sector privado.

El resultado fue una propuesta de desarrollo portuario para San Vicente que, a juicio de la portuaria, es sólida e innovadora. El proyecto se basa en un esquema monoperador, con un plazo de concesión de 30 años, contemplando una serie de obras obligatorias para el nuevo concesionario que buscan tener un puerto competitivo, moderno y sostenible, las que permitirán una mayor eficiencia y calidad de servicio.

Apoyo a la cadena

El proyecto para la nueva licitación del puerto de San Vicente se complementará con una serie de iniciativas de apoyo que está liderando Puertos de Talcahuano.

La empresa estatal habilitará este año una Zona de Regulación de Frecuencia o Antepuerto, recinto cerrado con sistema de seguridad y áreas de servicio donde los conductores de camiones que van a ese terminal marítimo podrán aguardar su turno de ingreso, haciendo más seguro, expedito y eficiente el acceso al puerto.

En el mismo ámbito, la empresa estatal viene trabajando en la optimización del acceso ferroviario y el tránsito cercano al puerto. Para ello se está ejecutando la automatización de los cruces ferroviarios entre el terminal marítimo y la estación El Arenal, y se inició un Plan Integral de Gestión de Tránsito para Talcahuano, que finalizará a fines de este año.

En transformación digital, la portuaria participó en el piloto nacional de la Ventanilla Única Marítima (Vumar), generó un sistema de predicción de oleaje y está desarrollando diversas herramientas de gestión operacional y documental tipo PCS. Estos proyectos se han materializado gracias al trabajo colaborativo con los servicios públicos y las empresas privadas parte de la Comunidad Logística de Talcahuano (Comlog).

Por último, otros proyectos estratégicos que favorecerán una convivencia más armónica entre el puerto de San Vicente y la ciudad son la extensión de la Ruta Interportuaria, que próximamente debería obtener la RS (resolución favorable) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Acceso Norte Ferroviario a Concepción, cuyo estudio de prefactibilidad se inició en junio de 2025.