Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída frente al mismo período del año pasado
Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída frente al mismo período del año pasado

La baja de 0,1% fue un resultado decepcionante, ya que los analistas esperaban un crecimiento al inicio de 2026. El Banco Central informó que el resultado se explicó "por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios".

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 08:30 hrs.

