Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída frente al mismo período del año pasado
La baja de 0,1% fue un resultado decepcionante, ya que los analistas esperaban un crecimiento al inicio de 2026. El Banco Central informó que el resultado se explicó "por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios".
Noticias destacadas
El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas que apuntaban a un crecimiento al inicio de 2026. Se trato además del primer retroceso en 12 meses desde mediados de 2024.
La serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025.
"El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados", dijo el Banco Central en un comunicado. "El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en 12 meses".
Analistas esperaban un aumento de 1% en el Imacec de enero, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en el sondeo de Bloomberg.
Desempeño por actividad
El Banco Central informó que la producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes. En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola. Por su parte, la minería disminuyó en línea con una menor extracción de cobre.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, explicada principalmente por el resto de bienes.
La actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue compensado en parte por menores ventas mayoristas. En el primero se registraron mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos. Finalmente, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas.
Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,1% respecto del mes anterior, incidida por el comercio mayorista.
Los servicios aumentaron 1,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,8% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.
"Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, la estimación del PIB para el año 2025 y las revisiones de los años 2023 y 2024, serán difundidas el próximo miércoles 18 de marzo. Las series del Imacec se revisarán en coherencia con las nuevas cifras", dijo el Banco Central en su comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete