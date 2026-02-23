Fondos de Patria Brasil dejan propiedad de cadena de gimnasios SmartFit con venta de acciones en bolsa

El quinto vehículo de capital privado de la firma y coinversionistas enajenaron US$ 172 millones en papeles de la compañía.

La gestora Patria Investmentos -matriz de Moneda Patria en Chile- concretó este lunes la salida de uno de sus fondos de la propiedad de la cadena de gimnasios internacional SmartFit, en una nueva venta en bolsa de sus acciones.

En una operación realizada al comienzo de la sesión bursátil de la bolsa brasileña B3, su quinto vehículo de capital privado y coinversionistas de este en la compañía, enajenaron 890 millones de reales o unos US$ 172 millones en papeles de la empresa.

La gestora detalló que se trata de la desinversión contemplada en el ciclo natural de su fondo lanzado en 2015, mediante el que apoyaron la escalabilidad del negocio de SmartFit y gobernanza. Su proceso también incluyó una salida a la bolsa en 2021, donde vendieron parte de la propiedad.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Patria afirmó que la red de gimnasios multiplicó por 114 veces su Ebitda desde la adquisición inicial por parte de vehículos gestionados por el fondo. A la fecha, la compañía acumula presencia en más de 16 países, más de 2.000 unidades activas y 5,2 millones de clientes.

“Cerramos nuestra participación tras un importante periodo de contribución estratégica e institucional, manteniendo una visión positiva sobre los fundamentos y el posicionamiento competitivo de SmartFit”, sostuvo a través de un comunicado el socio de Patria Investimentos, Luis Felipe Cruz.

En mayo de 2025, Patria ya había anunciado la venta parcial de la participación de determinados coinversionistas, manteniendo en ese momento, una posición del 13,5% del capital de la empresa a través de su quinto fondo de capital privado.