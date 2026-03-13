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Una persona necesita 22 años de sueldo promedio para pagar un crédito hipotecario

El ejercicio de Enlace Inmobiliario contempló un financiamiento con un pie de 20% para adquirir una vivienda de UF 4 mil, cerca de $ 160 millones.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Domingo 15 de marzo de 2026 a las 19:54 hrs.

Sofía Fuentes
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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