Andes Salud inaugura clínica en Punta Arenas y proyecta expansión en infraestructura para aumentar sus prestaciones de salud

Tras oficializar en marzo la adquisición de la antigua Clínica IMET, el holding asumió el control del centro de salud, donde implementará un nuevo modelo de gestión orientado a ampliar la oferta médica regional y fortalecer la infraestructura con tecnología de vanguardia .

La red de salud privada Andes Salud consolidó su llegada al extremo austral de Chile con la inauguración este jueves de la Clínica Andes Salud Magallanes, en Punta Arenas, con una inversión que supera los US$ 10 millones .

Con este nuevo centro de atención, Andes Salud solidifica su posición en el mercado nacional, sumando la operación magallánica a una red que ya cuenta con clínicas en Calama (Región de Antofagasta), Talca (Región del Maule), Chillán (Región de Ñuble), Concepción (Región del Biobío), y Puerto Montt (Región de los Lagos), además de centros médicos en Los Ángeles (Región del Biobío) y Ancud (Región de Los Lagos).

El gerente general de Andes Salud, Gonzalo Grebe, detalló que la apertura en Magallanes responde al interés de la compañía por abordar la demanda de pacientes que actualmente deben migrar de la zona para recibir atención médica . "Queremos que las personas de Magallanes puedan acceder a salud de calidad sin tener que salir de su región" .

Bajo esa premisa, que, según comenta, es parte de los propósitos del holding desde su creación en 2018, “con la inauguración de Clínica Andes Salud Magallanes, damos un paso tremendamente significativo al incorporar nuestro centro más austral y reafirmar nuestro compromiso con la descentralización y el acceso a salud de calidad en Chile", afirmó Grebe.

Expansión

Andes Salud ha barajado inversiones de corto y mediano plazo, entre ellos, el crecimiento en infraestructura del centro asistencial que considera la adquisición de un nuevo terreno de 3.360 metros cuadrados . El proyecto tiene como objetivo habilitar nuevas capacidades quirúrgicas y la ampliación general del proyecto clínico, que hoy posee un edificio con más de 2.400 metros cuadrados construidos para uso médico .

La clínica de Magallanes trae consigo además la incorporación de nuevos convenios y acuerdos comerciales, sumado a la modernización de los canales de agendamiento digital y la pronta habilitación de una unidad de toma de muestras de laboratorio . Además, como principal diferenciador en el mercado local de imagenología, concretó la instalación de un resonador magnético Siemens Magnetom 3 Tesla, que se posiciona como el más moderno de toda la Región de Magallanes .

La inyección de capital en el sector salud fue recibida positivamente por el aparato público, proyectando futuras sinergias para descongestionar el sistema .