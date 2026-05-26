Aumenta el tiempo del desempleo entre las mujeres y casi un 23% de ellas lleva un año o más buscando trabajo
Un informe del OCEC-UDP mostró que aquellas con educación superior completa y mayores de 50 años concentran las dificultades de reinserción.
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El deterioro del mercado laboral sigue en curso. La tasa de desocupación en el trimestre enero-marzo se ubicó en 8,9%, acumulando 39 meses sobre el 8% y, adicionalmente, el tiempo promedio de búsqueda de algún puesto de trabajo llegó a siete meses, según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) que profundizó en la duración de la cesantía.
De acuerdo con el análisis realizado por el investigador José Acuña, en el citado período hubo 182.081 desocupados que llevan buscando empleo durante 12 meses o más -lo que se llama larga duración-, lo que equivale a un 19,7% del total.
Así, respecto a un año atrás, hubo un incremento de 9.461 o 0,4 punto porcentual.
La cifra implica que, prácticamente, uno de cada cinco desempleados es de larga duración.
El empeoramiento estuvo en el empleo femenino.
El desglose por género constató que el tiempo promedio de búsqueda para las mujeres pasó de 6,9 en el trimestre enero-marzo de 2025 a 7,3 en el mismo lapso del presente ejercicio. Mientras que, en el caso de los hombres, esta cifra cayó de 7,3 a 6,6 meses.
Más marcada fue la evolución en desempleo de larga duración. El número de varones en esa situación descendió en 12.117 personas hasta 78.568 en el citado trimestre. En ellas, en cambio, ocurrió todo lo contrario: el grupo se incrementó en 21.579 y alcanzó a 103.514, superando por primera vez las 100 mil con la excepción de lo visto en pandemia.
Con ello, la proporción de mujeres desempleadas que lleva más de un año buscando trabajo subió desde 19,5% a 22,9%.
Al desglosar por nivel educativo, el informe constató que el alza de desocupadas de larga duración fue de 21.579 proviene principalmente de mujeres con educación superior completa, que explican el 63,9% de ellas.
En el caso de los hombres, tanto para aquellos con nivel educativo menor a secundaria completa y con secundaria completa, se registró una caída; mientras que entre los que tienen educación superior completa se registró una variación marginal.
El peso de la edad
El análisis por tramo etario ratificó que la reinserción laboral se vuelve más compleja a medida que sube la edad.
Entre quienes tienen entre 15 y 24 años, el tiempo promedio de búsqueda llegó a 3,5 meses. En el grupo de 50 años y más, en cambio, alcanzó los 10,4 meses.
La diferencia también se reflejó en desempleo de larga duración: mientras el 10,5% de los jóvenes lleva más de un año sin encontrar trabajo, entre los mayores de 50 años la proporción escala a 27,9%.
“Estos resultados son coherentes con la literatura, donde se observa que las dificultades de empleabilidad en el segmento de personas con mayor edad se manifiestan en mayores tiempos promedio en el desempleo”, dijo Acuña.
Al mirar el fenómeno por regiones, Valparaíso y Coquimbo registraron los mayores tiempos promedio de búsqueda de empleo, con ocho y 7,7 meses, respectivamente. En la otra vereda, las regiones de Tarapacá y Maule son las regiones con los menores tiempos promedio de búsqueda entre los desocupados con 5,3 y 6,1 meses respectivamente.
Respecto al porcentaje de desocupados que llevan buscando empleo por 12 meses o más, las regiones con el mayor porcentaje de desocupados en desempleo de larga duración fueron Ñuble y Valparaíso con 26,5% y 25,3%, respectivamente.
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