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No da lo mismo: lo que dice el año de ingreso de migrantes a Chile sobre su situación de empleo

Un informe del Centro de Políticas Migratorias mostró que el período de llegada al país se asocia positivamente con el nivel de ingresos de los trabajadores extranjeros. Quienes llegaron en 2024 tienen un ingreso promedio de $ 582.638, en contraste con los $ 1.177.511 de quienes lo hicieron antes del año 2000.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 16:15 hrs.

Carolina León empleo migracion Chile economia chilena
<p>No da lo mismo: lo que dice el año de ingreso de migrantes a Chile sobre su situación de empleo</p>

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