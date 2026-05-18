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Colliers: “La planificación comunal, tal como opera hoy, está activamente encareciendo las viviendas"

El gerente Inmobiliario de la consultora respalda la propuesta del Ministerio de Vivienda para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sostiene que la norma vigente quedó desfasada de la realidad demográfica y critica que la planificación comunal se haya convertido en una herramienta política para frenar la densificación.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 08:40 hrs.

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<p>Colliers: “La planificación comunal, tal como opera hoy, está activamente encareciendo las viviendas"</p>

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