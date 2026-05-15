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Exdirectores del Servicio Civil rechazan idea de aumentar a 130 la cantidad de “balas de plata” para designaciones directas en gobiernos entrantes

Felipe Melo, Rodrigo Egaña y Pedro Guerra coinciden en que no están los tiempos para grandes modificaciones a un sistema que ha funcionado razonablemente bien en 23 años.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 15:54 hrs.

nombramientos gobierno servicios Rodolfo Carrasco
<p>Exdirectores del Servicio Civil rechazan idea de aumentar a 130 la cantidad de “balas de plata” para designaciones directas en gobiernos entrantes</p>

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