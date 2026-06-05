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De Ponce a los Luksic: qué holding ganó la carrera bursátil

Las emblemáticas matrices de inversión de las familias Ponce, Matte, Luksic, Angelini, entre otras, tuvieron un año desigual en la Bolsa de Santiago. Desde un retorno de 211% a apenas un 10% en 12 meses, donde el litio mandó.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 11:07 hrs.

Francisco Noguera SQM luksic Acciones mercado bursatil IPSA
<p>De Ponce a los Luksic: qué holding ganó la carrera bursátil</p>

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