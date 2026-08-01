Las cuatro acciones del IPSA con mejor retorno por dividendo

Andina-B, IAM, Banco de Chile e Itaú Chile ofrecen rendimientos por dividendos estimados de entre 5,1% y 5,8%, según BICE Inversiones.

El avance de casi 5% que ha registrado la bolsa chilena en 2026 ha reducido parte de los descuentos que ofrecía el mercado local, pero todavía quedan acciones capaces de entregar retornos por dividendos superiores al 5%. En promedio, el dividen yield estimado para el IPSA se ubica en 3,2%, de acuerdo con los cálculos de BICE Inversiones.

Las acciones que destacan por su valorización por dividendo actualmente son Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), con un retorno por dividendo proyectado de 5,8%; Embotelladora Andina-B, con 5,7%; Itaú, con 5,6%; y Banco de Chile, con 5,1%. Se trata principalmente de acciones defensivas y con un buen flujo de caja.

Según un informe de Janus Henderson, las empresas chilenas -listadas o no en bolsa-distribuyeron US$ 2.000 millones en dividendos durante el primer trimestre de 2026, lo que representó el 19,4% del total repartido en América Latina. El monto pagado por las compañías chilenas aumentó un 81,7% en términos nominales frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, al excluir los efectos cambiarios, los pagos extraordinarios y las diferencias de calendario, el crecimiento subyacente fue de solo 1,5%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Andina-B disfruta su diversificación geográfica

Andina-B ofrece un dividend yield estimado de 5,7%, según BICE, que recomienda “sobreponderar” la acción y fija un precio objetivo de $4.686, un potencial de apreciación acotado de 0,5%, por lo que casi todo el retorno total estimado de 6,2% proviene del dividendo.

La acción se apoya en un negocio que históricamente ha entregado una combinación de generación de caja, capacidad de traspasar costos a precios y buena diversificación geográfica. Andina es el tercer mayor embotellador de Coca-Cola en América Latina y opera en Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, con ventas de 945,8 millones de cajas unitarias en 2025, equivalentes a 5.370 millones de litros.

Los resultados del primer trimestre reforzaron ese perfil. El Ebitda ajustado aumentó 12,8%, hasta $ 194.015 millones, con una expansión de margen de 162 puntos base, mientras la utilidad creció 25,3%, hasta $ 99.259 millones. Los ingresos avanzaron 4,1%, apoyados por el manejo de precios y la mezcla de productos, que compensaron la debilidad de los volúmenes en Argentina.

Brasil fue el principal motor. Los ingresos crecieron 7,1% y el Ebitda ajustado subió 24,6%, con un margen de 24,1%. En Chile, las ventas aumentaron 3% y el Ebitda 10,5%, mientras Paraguay mantuvo una dinámica positiva. Argentina fue la excepción: los volúmenes cayeron 5,6%, afectados por la debilidad del consumo.

La corredora MBI mantiene una recomendación de “sobreponderar” y un precio objetivo de $ 4.700. La corredora proyecta para 2026 una utilidad cercana a $ 326 mil millones y valora la compañía en ocho veces su Ebitda estimado.

IAM: vía con descuento para exponerse a Aguas Andinas

IAM destaca con un retorno por dividendo estimado de 5,8%. BICE recomienda “sobreponderar” y asigna un precio objetivo de $ 1.193, lo que supone un potencial de apreciación de 30,8%. Sumado el dividendo, el retorno total estimado alcanza 36,6%.

Banchile mantiene una visión igualmente favorable. La corredora recomienda comprar acciones de IAM, con un precio objetivo de $ 1.110 y un dividend yield proyectado de 6,3%. A los precios actuales, el retorno total estimado llega a 28%.

El atractivo de IAM está directamente vinculado a su participación controladora en Aguas Andinas. Es, en la práctica, una vía para invertir en la sanitaria, aunque con un descuento de holding. BICE calcula ese “castigo” en 12%, ligeramente por encima del 11% registrado un año antes, pero bastante por debajo del promedio de 18% de los últimos cinco años.

Aguas Andinas comenzó 2026 con cifras positivas. Durante el primer trimestre, los ingresos aumentaron 6,6%, hasta $ 210.509 millones; el Ebitda avanzó 7,5%, hasta $ 119.935 millones; y la utilidad subió 22,1%, a $ 62.157 millones. La mejora estuvo apoyada por las actualizaciones tarifarias y por una reducción de la carga financiera.

En el caso de IAM, la utilidad neta del primer trimestre llegó a $ 30.701 millones, mientras los ingresos consolidados alcanzaron $ 210.509 millones y el Ebitda $ 119.487 millones. La compañía concentra su desempeño en los flujos que recibe de Aguas Andinas y, por tanto, su capacidad para distribuir dividendos depende del resultado y de la política de reparto de la sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Banco de Chile, alta rentabilidad sobre patrimonio

Banco de Chile ofrece un retorno por dividendo estimado de 5,1%. BICE mantiene una recomendación neutral sobre la acción y un precio objetivo de $ 180. El papel acumula un avance de 18,6% durante 2026 y de 53,5% en 12 meses, tras una fuerte expansión de sus resultados y de las valorizaciones del sector financiero.

A mayo, Banco de Chile exhibía el mayor margen de interés neto según Renta 4, con 5,62%, frente a un promedio del sistema de 4,98%. Su retorno sobre patrimonio después de impuestos alcanza 22,8%, solo superado por Santander, y la cartera vencida equivale al 1,63% de las colocaciones, bastante por debajo del promedio sectorial de 2,37%.

En el primer semestre, el banco registró una utilidad de $ 659.195 millones y un margen de intereses de $ 908.999 millones.

Renta 4 recomienda “comprar” los títulos del banco ligado al grupo Luksic, con un precio objetivo de $ 205 y un retorno por dividendo estimado de 4%.

El mercado reconoce la capacidad del Banco de Chile para generar utilidades, controlar el riesgo y mantener una alta rentabilidad sobre el patrimonio.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Itaú Chile: mercado dividido

Itaú Chile presenta un dividend yield estimado de 5,6% según BICE, el mayor entre los bancos del IPSA analizados por la corredora. Sin embargo, BICE mantiene una recomendación neutral para la acción y un precio objetivo de $ 19.086.

Banchile muestra una posición más optimista: recomienda “comprar”, con un precio objetivo de $ 23.000 y un retorno por dividendo de 6,9%, con un retorno total de 13,9%.

MBI también mantiene una recomendación de compra, con un precio objetivo de $ 24.160. La corredora considera que Itaú ha venido mejorando gradualmente su retorno sobre patrimonio tangible y destaca la potencial contribución de la venta de su participación minoritaria en Colombia.

Sin embargo, a mayo, Itaú registraba una rentabilidad sobre activos después de impuestos de 7%, el menor entre los cinco bancos analizados por Renta 4 y muy por debajo del promedio de 17,6% del sistema.

Renta 4 recomienda vender las acciones de Itaú, con un precio objetivo de $ 20.000 y un dividend yield estimado de solo 2%, bastante menor que las previsiones de BICE y Banchile.