CAP y AZA confirman asociación para reactivar Huachipato con producción de acero verde: transacción fue valorizada en US$ 484 millones

Las firmas generarán una nueva compañía para operar la siderúrgica, en la que AZA tendrá 85% de la propiedad y CAP el 15% restante.

Tal como adelantó DF este miércoles, Grupo CAP y Aceros AZA firmaron "un acuerdo para combinar sus negocios siderúrgicos, integrando activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial y plantas productivas de AZA", informaron las empresas en un comunicado.



El resultado será la reactivación de la histórica siderúrgica, esta vez en manos de la firma ligada a los grupos Matetic y Del Río, y con un modelo de negocios basado en la producción de acero verde.

En total, la transacción alcanzará una valorización total de US$ 484 millones, informaron las compañías.

Para materializar la operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acería y dos laminadores, además de 91 hectáreas —equivalentes a cerca del 20% de las 443 hectáreas que conforman el complejo— y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante.

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Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada -avaluada en US$62,5 millones-, además de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$4 2,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica. Por su parte, AZA integrará a la compañía combinada sus dos plantas productivas en la Región Metropolitana (Colina y Renca), junto con su red de recolección y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$ 354 millones. Además, liderará la operación de la compañía.

El acuerdo considera además la opción de que CAP aumente su participación hasta un 20% en la empresa combinada una vez materializado el proyecto de acería eléctrica.

La materialización de la operación estará sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones habituales para este tipo de transacciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al cumplimiento de las condiciones pactadas entre las partes.



