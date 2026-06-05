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Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”

El líder del directorio de la firma que adquirirá los activos siderúrgicos de CAP se declaró “muy entusiasmado por el proyecto” en la usina, cuya firma final es inminente.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

CAP metales Industrias Patricia Marchetti
<p>Jorge Matetic, presidente de AZA, con Hermann von Mühlenbrock, gerente general de la firma.</p>

Jorge Matetic, presidente de AZA, con Hermann von Mühlenbrock, gerente general de la firma.

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