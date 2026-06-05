Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”

El mercado espera atento el inminente anuncio de Grupo CAP y Aceros AZA, que, tal como adelantó DF, sellarán un acuerdo de asociación para resucitar la siderúrgica Huachipato en una operación que superaría los US$ 400 millones de inversión por parte de la compañía controlada por las familias Matetic y Del Río. La noticia estaba contemplada para este jueves, pero al cierre de esta edición Grupo CAP aún no informaba del hecho a la Comisión para el Mercado Financiero.

El negocio involucra una reorganización societaria, donde AZA se haría del 20% de las 450 hectáreas del predio que tiene CAP en el icónico predio ubicado en Talcahuano.

La transacción contemplaría la compra de la totalidad de las acciones de CSH por parte de AZA, por un monto en torno a los US$ 130 millones. El resto, unos US$ 270 millones, estarían destinados a la reconversión de los antiguos activos y la construcción de los nuevos, donde el laminador sería el primero, generando del orden de 200 empleos. En la contraparte, Grupo CAP entraría a la propiedad de AZA a través de un 15% de sus acciones y un director en la mesa.

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Durante la mañana de este jueves, Aceros AZA realizó la inauguración de la modernización de su planta laminadora ubicada en Colina, donde estuvieron presentes los altos mandos de la firma, trabajadores, dirigentes gremiales y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Tras el corte de la cinta, Diario Financiero pudo conversar brevemente con el presidente del directorio de la acerera sostenible, Jorge Matetic, respecto del inminente cierre de la negociación con Grupo CAP y la llegada de AZA a Talcahuano.

Consultado por la importancia para la empresa de volver a operar un complejo ícono de la industria como Huachipato, respondió: “Obviamente que es muy importante para nosotros y estamos muy entusiasmados con el proyecto. Vamos a poder conversar bien de esto una vez que el proyecto nos lo apruebe la Fiscalìa (Nacional Económica)”.

Sobre cuánto crecería AZA con la adquisición de los activos de CAP, el destacado empresario dijo que “mucho”, pero marcó que “va a depender de cuánto crezca el país”. Respecto de cómo van a dar vuelta una operación que acumuló pérdidas por casi 15 años ininterrumpidos, comentó escuetamente antes de retirarse: “Ahh, pero nosotros tenemos una tecnología distinta”.

La compañía con 73 años de historia se caracteriza en el mercado mundial del acero por elaborar uno de los productos con la menor huella de carbono del planeta, a través de energía 100% renovable y desde chatarra ferrosa. Por eso, el modelo en Huachipato estaría basado en hornos eléctricos y no en el procesamiento del mineral de hierro en el icónico alto horno de la siderúrgica.

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“Competencia injusta”

Durante la ceremonia en que se inauguró la nueva etapa de la planta de AZA y que consideró una inversión de US$ 15 millones para aumentar la capacidad productiva del lugar, el patriarca de los Matetic expresó que “hoy es un motivo de gran alegría estar acá, especialmente en este país que hemos tenido muchas malas noticias por un tiempo largo. Creo que es bueno ver que se vienen tiempos mejores y que estamos preparados para asumir la responsabilidad que nos corresponde”.

En ese sentido, destacó que la inauguración “refuerza la competitividad de Chile y de amplios sectores industriales que necesitan que el país tenga autonomía estratégica en su abastecimiento de acero”. Sin embargo, hizo hincapié en que “queremos jugar en una cancha pareja y justa” y apuntó que “es injusto que tengamos que competir con proveedores extranjeros que no cumplen estas mismas normas, con huellas de carbono que son muchas veces superiores”.

En esa línea, Matetic hizo un llamado al gobierno y se dirigió directamente al biministro Mas para crear una mesa de trabajo que analice las distorsiones del mercado acerero y que “las industrias nacionales que tienen factibilidad de ser eficientes, no deban competir de forma injusta con proveedores que no cunmplen las reglas que nos rigen a nosotros”.

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Por su parte, el gerente general de AZA, Hermann von Mühlenbrock, destacó que la firma ha competido con todos los aceros que llegan al país y que “Chile es uno de los pocos países que tienen arancel cero, mientras que todos nuestros competidores de la región, salvo Perú, tienen protecciones. Pero es bueno que así sea, porque nos ha obligado a ser eficientes cuando uno compite de igual a igual con las mejores empresas del mundo”.

“Pero -agregó- es fundamental tener una competencia justa. Es fundamental competir en igualdad de condiciones y para eso no tenemos ningún problema de competir con el acero. Llegue donde llegue, siempre que el mercado sea justo”.

Cabe mencionar que el mundo del acero enfrenta desde hace años la feroz competencia china, factor que fue relevante en el cierre del Huachipato.