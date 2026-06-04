Biministro Daniel Mas por inminente compra de Huachipato por parte de Aceros AZA: "Si se materializa, vamos a estar muy contentos"

El titular de las carteras de Economía y Minería sostuvo que el eventual regreso operativo de la usina "es muy importante para la Región del Biobío".

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró las negociaciones en curso entre Aceros AZA y Grupo CAP que reactivarían los activos siderúrgicos de Huachipato, enfatizando que dicho negocio sería "muy importante para la Región del Biobío", la cual registra una de las tres más altas tasas de desempleo regional del país (9,8%).

Tras la inauguración de la modernización del Laminador de AZA -firma controlada por las familias Matetic y Del Río-, el biministro sostuvo: "Hemos visto por la prensa -haciendo alusión a la publicación de DF que dio cuenta de la inminente operación- la intención de AZA de hacer el negocio que usted menciona. Es muy importante para el Biobío, que es una de las regiones que tiene un desempleo alto, sobre todo en mujeres, sobre el 11%, más de 40 mil desempleadas".

"Si AZA puede materializar la inversión, la verdad que vamos a estar muy contentos en generar crecimiento y transformar la vida de los chilenos", agregó.

La operación superaría los US$ 400 millones por parte de AZA: cerca de US$ 130 millones serían para comprar la totalidad de las acciones de Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y el restante para reconvertir el complejo con el objetivo de producir "acero verde"; es decir, con energía 100% renovable y desde chatarra.

Consultado por si ha tenido contacto con las compañías por los planes en el emblemático polo industrial de Talcahuano, respondió: "No, ese es un tema que lo ven los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan sus proyectos".

El llamado de Matetic y "Chile a la vanguardia industrial"

Desde la sede de la firma en Colina, el presidente del directorio de la empresa, Jorge Matetic, hizo un llamado al gobierno a constituir una mesa de trabajo con el sector del acero para abordar los principales desafíos de la industria, como las distorsiones generadas por el dumping chino, apuntando a que "queremos jugar en una cancha pareja y justa".

Ante la solicitud, Mas comentó: "El gobierno siempre está escuchando proposiciones de los empresarios. El gobierno quiere ser un Estado facilitador y si es que en esa vía podemos aportar en algo, encantado".

La autoridad fue una de los protagonistas del evento: fue quien cortó la cinta y apretó el botón de encendido del nuevo Laminador, siempre acompañado de Hermann von Mühlenbrock, gerente general de la acerera, y Jorge Matetic. No solo eso, también habló ante los presentes, donde remarcó que "este proyecto encarna a la perfección lo que defendemos como el poder transformador de la empresa privada".

"El que cumple la ley en Chile debe encontrar alfombra roja para invertir y para crecer", añadió.



"Con una de las menores huellas de carbono en la industria siderúrgica a nivel mundial y el uso de energía 100% renovable, AZA demuestra que Chile está perfectamente capacitado para liderar la vanguardia industrial del Siglo XXI", enfatizó el secretario de Estado.