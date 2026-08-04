Suiza Glencore nombra nuevos gerentes generales para sus operaciones en Chile

Osvaldo Zamorano tomó la gerencia general del Complejo Metalúrgico Altonorte, mientras Jorge Picarte asumió de manera interina el liderazgo de Minera Lomas Bayas, ambas en la Región de Antofagasta.

La minera de origen suizo Glencore anunció este martes cambios en las gerencias generales de sus operaciones en Chile, movimiento que la compañía enmarcó en la evolución de su negocio de cobre. A contar del 1 de agosto, Osvaldo Zamorano asumió la gerencia general del complejo metalúrgico Altonorte, en tanto que Jorge Picarte se hizo cargo de forma interina de la gerencia general de Compañía Minera Lomas Bayas.

Según la firma, los nombramientos forman parte de una actualización del equipo de liderazgo de Glencore en Sudamérica, orientada a asegurar una transición ordenada de responsabilidades, dar continuidad a las prioridades operacionales y respaldar los planes de crecimiento de largo plazo, con foco en la excelencia operacional y la ejecución desde las operaciones.

Tanto Altonorte como Lomas Bayas son operaciones emplazadas en la Región de Antofagasta. Altonorte, ubicada en el barrio industrial La Negra, produce y comercializa ánodos de cobre, ácido sulfúrico y cobre en solución, mientras que Lomas Bayas produce cátodos de cobre de alta pureza a partir de un yacimiento de baja ley.

Retorno a Altonorte

Ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, Zamorano acumula más de 20 años de experiencia en la industria pirometalúrgica. Ingresó a Altonorte en 2005, donde lideró áreas de planificación, negocios, proyectos y mantenimiento, y posteriormente se radicó en Canadá para asumir como asset manager copper metallurgical sites de Glencore. En enero de este año retornó a la fundición como gerente de Operaciones.

El ejecutivo reemplaza a Juan Carrasco, quien encabezó Altonorte desde 2021 y continuará desempeñando nuevas funciones dentro del grupo.

Recambio en Lomas Bayas

Jorge Picarte, en tanto, también ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, suma más de 20 años de trayectoria en la industria del cobre, con experiencia en el liderazgo de operaciones integradas de mina y planta en compañías como BHP y Antofagasta Minerals. Se incorporó a Lomas Bayas en enero de 2026 para asumir la gerencia de Operaciones, desde donde lideró la integración estratégica entre Minería y Procesos.

En su nuevo cargo reemplaza a Jorge Sáenz-Diez, quien asumió un nuevo rol en Collahuasi, empresa conjunta en la que Glencore posee un 44% de participación y cuya administración es independiente del grupo.