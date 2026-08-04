CHEC evalúa bajarse de la Ruta 57 tras cambios en la licitación: "Existe una alta probabilidad de no participar"

La firma china sostiene que las modificaciones incorporadas en la etapa final del proceso obligan a rehacer análisis técnicos, financieros y legales. La empresa pidió ampliar en 45 días el plazo para presentar ofertas y afirma que la solicitud responde a criterios técnicos.

A poco más de una semana del cierre de la licitación de la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago-Los Libertadores, la constructora china CHEC (China Harbour Engineering Company) advirtió que existe una alta probabilidad de que no presente una oferta si el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene el cronograma vigente.

La advertencia surge luego de que el ministerio incorporara 26 obras adicionales al proyecto referencial, entre ellas puentes, enlaces, pasos inferiores, pasos superiores, atraviesos y viaductos. Según las estimaciones preliminares de la compañía, estas modificaciones representan entre un 5% y un 6% de la inversión total del proyecto, equivalente a cerca de US$ 50 millones, y obligan a rehacer parte importante de los análisis técnicos y financieros que sustentan una propuesta.

"Existe una gran probabilidad, una alta probabilidad de no participar debido al poco tiempo que tenemos para analizar las obras", afirmó a Diario Financiero Marcelo Consolo, deputy general manager de CHEC.

La empresa explica que comenzó a estudiar la concesión cuando el proyecto fue licitado en noviembre de 2025, al tratarse de una iniciativa cercana a los US$ 950 millones que calzaba con sus capacidades técnicas y financieras. Sin embargo, sostiene que preparar una oferta para una concesión de estas características requiere un trabajo que va mucho más allá de estimar el costo de construcción.

"Estudiar un proyecto de concesión es como jugar un partido de tenis. No solamente tienes que tener un buen saque; tienes que tener buen drive, buena derecha y buena volea", graficó Consolo. El análisis, explica, considera la ingeniería de detalle, la operación y mantención de una concesión que puede extenderse por 49 años, las proyecciones de demanda, la estrategia de financiamiento, el modelo financiero y la evaluación de riesgos.

Comparación con otras concesiones

CHEC solicitó al MOP extender en 45 días el plazo para presentar ofertas. La petición fue realizada tras la incorporación de las nuevas obras y reiterada posteriormente, argumentando que el tiempo disponible era insuficiente para analizar los antecedentes y formular consultas técnicas.

Para respaldar su solicitud, la empresa revisó el historial de las principales segundas concesiones licitadas por el ministerio, entre ellas las rutas 5, 68 y 78, además del Camino de la Fruta.

"Analizamos qué fue lo que pasó en las segundas concesiones y observamos que la media aritmética de las postergaciones fue de 202 días, más de nueve veces el plazo que nos dieron a nosotros", afirmó Consolo.

Añade que incluso excluyendo la Ruta 68 -que tuvo una prórroga excepcional de 683 días- el promedio sigue siendo ampliamente superior a los 22 días adicionales concedidos en la Ruta 57.

"Entendemos que es normal que el MOP dé más tiempo cuando la información técnica se entrega cerca de los plazos límite. Lo que estamos solicitando no es un disparate", sostuvo.

El ejecutivo explica que, además de las nuevas obras, el 28 de julio el ministerio envió un documento de 116 páginas con las respuestas a las consultas formuladas por los proponentes, cuando ya restaban pocos días para presentar las ofertas.

"Nos envían una respuesta de todas las consultas con un total de 116 páginas y ahí tienes que analizarlas respuesta por respuesta para ver el impacto legal, económico, financiero y técnico", señaló. A su juicio, el principal problema es que ya no existía margen para formular nuevas consultas al ministerio.

"Cualquier duda técnica, legal o económica que yo tenga no la puedo hacer porque no puedo hacer preguntas formalmente al Ministerio", afirmó.

Riesgo para la competencia

Consolo sostiene que el impacto trasciende a su empresa y puede afectar la competencia de la licitación. "Al incrementar la incertidumbre, tú lo que estás haciendo es generando tal vez una oferta no muy competitiva, porque no vas a atraer a muchos competidores", advirtió.

Agregó que una preparación insuficiente también aumenta la posibilidad de controversias futuras.

"La probabilidad de que haya una discrepancia en la etapa de diseño se incrementa muchísimo. Y lo mismo pasa con las discrepancias que pueden surgir en este contrato de concesión. Estamos hablando de 49 años", afirmó.

En ese contexto, cuestiona la premura con que se está llevando adelante el proceso. "Más rápido no siempre es mejor", sostuvo. "El plazo adicional que estamos pidiendo es de 45 días. No creo que eso cambie mucho la economía de un país por demorar solamente ocho semanas para estudiar una oferta acabada con todo el soporte y solidez técnica que se requiere para este caso".

Interés por seguir invirtiendo

Pese a la advertencia, Consolo insiste en que la empresa mantiene su apuesta por Chile. De hecho, mientras se desarrollaba el proceso licitatorio, CHEC solicitó una audiencia con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, según consta en el registro de la Ley del Lobby. En la solicitud, ingresada el 13 de julio, la compañía manifestó su interés por presentar su experiencia internacional en concesiones y conocer las prioridades de inversión del ministerio para "explorar futuras colaboraciones público-privadas".

"Nosotros queremos invertir en Chile", aseguró Consolo. Recuerda que CHEC está presente en el país desde 2012, que Chile es uno de los mercados prioritarios del grupo en América junto con Colombia y que actualmente participa en proyectos de infraestructura emblemáticos en la región, como la Línea 1 del Metro de Bogotá.

"Cuando una empresa de nuestra trayectoria levanta la mano para indicar que el plazo no es suficiente, realmente necesitamos que ese análisis se haga en cuestión de su mérito técnico. Es lo único que pedimos", concluyó.