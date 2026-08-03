Superintendencia de Pensiones sanciona a AFP Habitat por promover productos e información de Prudential AGF

El regulador previsional impuso una sanción de censura en contra de la administradora.

La Superintendencia de Pensiones sancionó a AFP Habitat por haber incumplido disposiciones legales, reglamentarias e instrucciones del propio organismo en relación con el objeto exclusivo que la firma está obligada a mantener.

En concreto, según la resolución sancionatoria emitida el 29 de julio, el regulador acusó que la firma utilizó sus plataformas para difundir información de Prudential AGF, sociedad que, junto con Habitat, están relacionadas con Inversiones La Construcción (ILC) y la gestora estadounidense Prudential.

"Se acredita la conducta imputada a esa administradora, esto es, la utilización de sus plataformas institucionales (sitio web, sitio privado y correos electrónicos) para difundir, promover y facilitar el contacto comercial respecto de instrumentos de inversión y ahorro voluntario ofrecidos por Prudential AGF. Esta conducta, apreciada en el contexto de los demás antecedentes incorporados al expediente, resulta incompatible con el objeto exclusivo de la administradora", señaló resolución.

El documento detalló que los antecedentes recopilados permitieron establecer que la relación entre AFP Habitat y Prudential AGF no se limitó a un solo hecho.

"La propia administradora informó que la alianza tenía por objeto ampliar las alternativas de ahorro voluntario disponibles para sus afiliados mediante productos ofrecidos y administrados por Prudential AGF. Asimismo, remitió el Acta de Directorio N°555, de 27 de junio de 2024, en la que consta la aprobación institucional de dicha alianza. Estos antecedentes permiten concluir que la relación entre ambas entidades obedeció a una decisión adoptada por AFP Habitat S.A. y no a iniciativas aisladas o desconectadas de su organización", indicó.

La fiscalización

Los antecedentes de la fiscalización realizada por la Superintendencia dieron cuenta de la ejecución material de una alianza entre ambas administradoras.

"La revisión practicada en agosto de 2024 identificó 26 accesos al Sistema de Gestión de Clientes de AFP Habitat S.A. vinculados con personal asociado a la alianza. Asimismo, se constató el envío de correos electrónicos por parte de consultores de la Administradora a clientes de ésta, en los que se promovían productos de inversión administrados por Prudential AGF", señaló la resolución.

También la alianza se manifestó a través de la publicación de información relativa a productos de Prudential AGF en el sitio web público de la AFP, el envío de comunicaciones desde la casilla institucional info@email.afphabitat.cl y la habilitación, en su sitio web privado, de una ventana emergente que solicitaba autorización para que un ejecutivo de Prudential AGF contactara a los afiliados.

Así, la sanción indicó que la pluralidad de medios, destinatarios y oportunidades en que se dieron cuenta las actuaciones de la AFP, le permitió al regulador concluir que existió una "utilización institucional y sistemática" de los recursos de Habitat, para promover productos de un tercero, por lo que se descartó que se tratara solo de un hecho puntual.

"La valoración precedente se ve reforzada por la continuidad de determinadas actuaciones después de que esta Superintendencia representara a la administradora la improcedencia de difundir publicidad relativa a instrumentos que no formaban parte de su oferta e instruyera el cese de dichas comunicaciones", dijo.

Así, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la AFP a dejar de realizar esta publicidad.

"El Oficio Ordinario N°5.272, de 26 de marzo de 2025, instruyó dejar de remitir a afiliados y clientes publicidad como la individualizada en dicho acto; posteriormente, el Oficio Ordinario N°6.063, de 10 de abril de 2025, ordenó eliminar y suspender la difusión de publicidad, promoción o información que no se refiriera a productos de la Administradora, así como retirar el mandato incorporado en su sitio web", señaló al respecto la resolución.

Riesgo para el sistema

Con todo, el regulador indicó que las conductas acreditadas generaron "un riesgo para el correcto funcionamiento y la claridad institucional del sistema de pensiones, al desdibujar la separación que debe existir entre la actividad previsional propia de una administradora de fondos de pensiones y la promoción de productos administrados por otras entidades financieras".

Señaló que la utilización de la infraestructura institucional de AFP Habitat para promover productos administrados por Prudential AGF "expuso ante el público una vinculación susceptible de ser entendida como parte de la oferta institucional de la administradora y desdibujó la separación que debe existir entre la actividad previsional y otros servicios financieros".

Con todo, la sanción impuesta por la Superintendencia fue solo de censura, ya que "la ponderación conjunta de las circunstancias expuestas permite concluir que, si bien la conducta reviste gravedad por su carácter institucional, la pluralidad de canales utilizados y su aptitud para generar confusión, concurren factores que moderan el reproche: no se acreditó beneficio económico directo, daño patrimonial concreto ni sanciones anteriores por hechos de la misma naturaleza".

Además, ponderó que "la administradora adoptó medidas correctivas posteriores y actuó bajo una interpretación jurídica previa que, aunque errónea, disminuye el reproche".