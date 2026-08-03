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Superintendencia de Pensiones sanciona a AFP Habitat por promover productos e información de Prudential AGF

El regulador previsional impuso una sanción de censura en contra de la administradora.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 13:23 hrs.

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<p>Superintendencia de Pensiones sanciona a AFP Habitat por promover productos e información de Prudential AGF</p>

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