Cuáles son los factores de la propuesta de régimen de inversión que allanarían la licitación de stock de afiliados para las AFP

El régimen abordó de forma directa el remate, con un incentivo para que las AFP gestionen cláusulas de transferencia de activos alternativos con sus socios gestores o administradores.

El 31 de julio concluirá el proceso de consulta del nuevo régimen de inversión de los fondos previsionales que propuso la Superintendencia de Pensiones, que incorpora el paso desde el actual esquema de multifondos a un sistema de 10 fondos generacionales.

Una de las conclusiones de los actores del mercado es que la propuesta del regulador también se construyó con miras a la futura licitación de stock de afiliados que se fijó en la reforma previsional aprobada a inicios de 2025.

La medida establece que, cada dos años, se licitará un 10% del stock de afiliados que ya se encuentran en el sistema. La AFP que ofrezca la menor comisión se adjudicará ese grupo de afiliados, los que le serán traspasados, salvo que estos señalen que no quieren ser transferidos.

El primer llamado tiene como plazo agosto del próximo año, mientras que en junio de 2028 se realizará la transferencia de afiliados licitados.

“Es algo positivo y va directamente relacionado con la licitación de stock, para permitir que cuando se realice ese proceso, esos activos puedan ser transferidos entre las AFP sin necesidad de recurrir al mercado”, comentó Osvaldo Macías.

Cláusulas

El régimen en consulta abordó de forma directa la licitación, que se encuentra descrita en el Título XV del DL 3.500. Específicamente, trató el traspaso de activos alternativos entre administradoras, uno de los elementos más complejos del proceso.

En ese sentido, se establece que las AFP deberán realizar gestiones durante el proceso de negociación con socios gestores o socios administradores, en pro de incorporar cláusulas que faciliten los traspasos de activos entre administradoras, en línea con el artículo 165 bis de la ley.

El documento agregó que, si se incorporan dichas cláusulas, se contabilizarán en los respectivos límites solamente el 50% de los compromisos o promesas vigentes, respecto de instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros activos que se transen en mercados privados, al igual que vehículos cuyo objeto sea la inversión en commodities.

En la actualidad, se contabiliza un 60%, por lo que, de este modo, la medida que planteó el regulador sería un incentivo para que las AFP gestionen esas cláusulas.

“Es algo positivo y va directamente relacionado con la licitación de stock, para permitir que cuando se realice ese proceso, esos activos puedan ser transferidos entre las AFP sin necesidad de recurrir al mercado”, señaló el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

“Incluso, el régimen podría potenciarlo si se introdujera un mecanismo mucho más poderoso aún para facilitar y para incentivar este tipo de contratos”, agregó.

Fondos matrices

Según fuentes de la industria, otro elemento que el regulador incluyó en el régimen propuesto y que puede facilitar el proceso de licitación de stock es la posibilidad que tienen las AFP de crear fondos matrices de pensiones, que operan como master funds.

A través de estos, y de ser considerados en la norma final que se publicará el 1 de septiembre, se podrán canalizar las inversiones por cuenta de uno o más fondos generacionales, ya sea con una clase de activo específico o en conjuntos de vehículos de características en común. Ello, dice la propuesta, para mejorar la eficiencia operativa y facilitar la gestión de las inversiones de los fondos.

“Hace mucho más eficiente la operación de los fondos, especialmente fondos más pequeños que pueden ser de AFP que van entrando, a lo mejor por la licitación de stock, y que va a facilitar la operación con los fondos. Es una buena iniciativa del régimen de inversión que pueden aprovechar las AFP existentes como las entrantes y facilitar bastante la operación”, indicó Macías.