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Cuáles son los factores de la propuesta de régimen de inversión que allanarían la licitación de stock de afiliados para las AFP

El régimen abordó de forma directa el remate, con un incentivo para que las AFP gestionen cláusulas de transferencia de activos alternativos con sus socios gestores o administradores.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP cotización inversión Licitaciones
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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