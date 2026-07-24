Pedro Pizarro, exsubsecretario y vicepresidente de Instituto libertad: “Trataría de evitar lo más posible reabrir la discusión legislativa de la reforma previsional”
El abogado fue designado por el gobierno para presidir el Consejo Consultivo Previsional.
Noticias destacadas
El exsubsecretario de Previsión Social del segundo gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, Pedro Pizarro, fue designado recientemente como presidente del Consejo Consultivo Previsional, organismo clave para evaluar el sistema de pensiones solidarias y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El también vicepresidente del Instituto Libertad, think thank ligado a RN, se ha mostrado activo -a través de columnas y entrevistas radiales- en la conversación respecto de la implementación de la reforma previsional, de la que es un defensor, por el acuerdo político alcanzado.
“Hay cosas que a uno le gustan más, cosas que a uno le gustan menos, pero bueno, eso es lo que pasa en los acuerdos”, dijo el abogado conversación con DF.
- ¿Cuál es su evaluación de lo que hasta acá ha sido la implementación de la reforma?
- No se saca nada con tener una buena ley, pero una mala implementación. Lo que ha ocurrido hasta acá creo que ha sido una buena implementación. Hay buena gente trabajando en la Subsecretaría de Previsión Social y en la Superintendencia de Pensiones.
Ahora, hay pruebas de fuego importantes el próximo año con la licitación de stock y los fondos generacionales, pero hay que hacer que salga bien.
- ¿Sería bueno reevaluar los plazos de la implementación de la licitación de stock y enviar una ley corta?
Trataría de evitar lo más posible reabrir la discusión legislativa de la reforma previsional. Se puede entrar con toda la intención de una ley corta, súper acotada, pero la experiencia marca que, a pesar de ello, pueden venir indicaciones que pueden ser inconstitucionales, que logran pasar y ejemplos hay varios al respecto. Puede ser peligroso abrir esa “caja de Pandora”.
“El préstamo también es parte del acuerdo y a uno podrá gustarle más o gustarle menos. Respecto del apoyo legislativo, creo que no tiene los votos, por lo que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno”, dijo el exsubsecretario Pedro Pizarro.
En términos administrativos, trataría de hacer la mayor cantidad de normas y dar facilidades para que esto se implemente de buena manera. Creo que nadie quiere que se implemente mal, pero si se puede evitar, trataría de hacerlo. Si es inevitable, bueno, habrá que hacerlo, pero yo exploraría primero todas las alternativas administrativas antes de ver una posible ley corta.
- ¿Cuáles son los riesgos que observa?
- Si vamos al tema constitucional, la ley corta debiese votarse a favor o en contra y punto. Ahora, abre la posibilidad de que se incorporen indicaciones, que hemos visto después que la propia Cámara de Diputados vota si es o no constitucional, y eso te obligaría el día de mañana, eventualmente, ir al Tribunal Constitucional. Puede reabrir una discusión que Chile tuvo durante más de una década.
- La industria y otros actores del mercado dicen que podría haber un riesgo de dejar la licitación tal como está.
- La licitación de stock es parte del acuerdo para poder llegar a la reforma previsional. Creo que hay que implementarla y hay que hacer un par de procesos. Eso no quita que, después de realizarlos, y si se ve que lo que se estaba buscando no se logró, se pueda revisar, pero creo que los acuerdos hay que respetarlos y parte del acuerdo es que esto va con licitación de stock.
- ¿La propuesta de “Chao préstamo” también podría afectar el acuerdo?
- El préstamo también es parte del acuerdo y a uno podrá gustarle más o menos. Respecto del apoyo legislativo, creo que no tiene los votos, por lo que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno. Pero, no sé si hay tantos temas que las fuerzas que le dan respaldo al gobierno tienen coincidencia, por lo que el ideal es ir incentivando aquellas iniciativas legales en las cuales hay coincidencia.
Desafíos del Consejo Consultivo
- ¿Cuáles serán los desafíos en el Consejo Consultivo Previsional?
-Primero, darle las gracias al Presidente Kast por la confianza y poder integrar a un equipo de profesionales de primerísimo nivel, tanto por los integrantes como las personas que nos ayudan en la secretaría, que hacen que el consejo funcione. Es un desafío muy interesante.
Sobre estos, la PGU también tuvo cambios con la reforma, hay un aumento que este año va a incorporar a los mayores de 75 años, y el próximo año va a incluir a todos. Tenemos una población que está envejeciendo, por lo que hay una mayor cantidad de personas que están recibiendo el beneficio y hay que ir viendo cómo va el proceso de postulación a la PGU.
- Usted estuvo en la tramitación en el Congreso del proyecto que creó la PGU. ¿Puede haber fraude en el proceso para otorgarla?
- Hemos visto que, lamentablemente, el fraude en materia de seguridad social existe. El ejemplo más claro y evidente es lo que pasó con las licencias médicas. Por eso no se puede descartar, a priori, que pueda ocurrir. Eso sí, hay controles. En la PGU, hay varios requisitos que son sumamente objetivos, de residencia, de edad. Donde podría haber algún tipo de discusión es en la focalización y los umbrales para poder acceder.
Lo veo difícil (posibilidad de fraude), pero es bueno que, cada cierto tiempo, se revisen los sistemas, los controles, para ver que estos no estén teniendo algún tipo de filtración o problema.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Red Interclínica para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
Más capacitación, reglas claras y un marco ético entran en la hoja de ruta para sacarle partido real a la IA en las empresas
Ejecutivos, académicos y expertos dieron vida al Consejo de Inteligencia Artificial en el Trabajo, bajo el paraguas de Buk, para idear un camino que le permita a las personas ocupadas subirse al carro.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Concesiones ya tiene líder: Presidente Kast designa a Lorena Herrera como directora general
Llega con experiencia en el sector público y privado para liderar el desarrollo de los proyectos concesionados del MOP, en un momento en que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete