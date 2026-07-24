Pedro Pizarro, exsubsecretario y vicepresidente de Instituto libertad: “Trataría de evitar lo más posible reabrir la discusión legislativa de la reforma previsional”

El exsubsecretario de Previsión Social del segundo gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, Pedro Pizarro, fue designado recientemente como presidente del Consejo Consultivo Previsional, organismo clave para evaluar el sistema de pensiones solidarias y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El también vicepresidente del Instituto Libertad, think thank ligado a RN, se ha mostrado activo -a través de columnas y entrevistas radiales- en la conversación respecto de la implementación de la reforma previsional, de la que es un defensor, por el acuerdo político alcanzado.

“Hay cosas que a uno le gustan más, cosas que a uno le gustan menos, pero bueno, eso es lo que pasa en los acuerdos”, dijo el abogado conversación con DF.

- ¿Cuál es su evaluación de lo que hasta acá ha sido la implementación de la reforma?

- No se saca nada con tener una buena ley, pero una mala implementación. Lo que ha ocurrido hasta acá creo que ha sido una buena implementación. Hay buena gente trabajando en la Subsecretaría de Previsión Social y en la Superintendencia de Pensiones.

Ahora, hay pruebas de fuego importantes el próximo año con la licitación de stock y los fondos generacionales, pero hay que hacer que salga bien.

- ¿Sería bueno reevaluar los plazos de la implementación de la licitación de stock y enviar una ley corta?

Trataría de evitar lo más posible reabrir la discusión legislativa de la reforma previsional. Se puede entrar con toda la intención de una ley corta, súper acotada, pero la experiencia marca que, a pesar de ello, pueden venir indicaciones que pueden ser inconstitucionales, que logran pasar y ejemplos hay varios al respecto. Puede ser peligroso abrir esa “caja de Pandora”.

“El préstamo también es parte del acuerdo y a uno podrá gustarle más o gustarle menos. Respecto del apoyo legislativo, creo que no tiene los votos, por lo que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno”, dijo el exsubsecretario Pedro Pizarro.

En términos administrativos, trataría de hacer la mayor cantidad de normas y dar facilidades para que esto se implemente de buena manera. Creo que nadie quiere que se implemente mal, pero si se puede evitar, trataría de hacerlo. Si es inevitable, bueno, habrá que hacerlo, pero yo exploraría primero todas las alternativas administrativas antes de ver una posible ley corta.

- ¿Cuáles son los riesgos que observa?

- Si vamos al tema constitucional, la ley corta debiese votarse a favor o en contra y punto. Ahora, abre la posibilidad de que se incorporen indicaciones, que hemos visto después que la propia Cámara de Diputados vota si es o no constitucional, y eso te obligaría el día de mañana, eventualmente, ir al Tribunal Constitucional. Puede reabrir una discusión que Chile tuvo durante más de una década.

- La industria y otros actores del mercado dicen que podría haber un riesgo de dejar la licitación tal como está.

- La licitación de stock es parte del acuerdo para poder llegar a la reforma previsional. Creo que hay que implementarla y hay que hacer un par de procesos. Eso no quita que, después de realizarlos, y si se ve que lo que se estaba buscando no se logró, se pueda revisar, pero creo que los acuerdos hay que respetarlos y parte del acuerdo es que esto va con licitación de stock.

- ¿La propuesta de “Chao préstamo” también podría afectar el acuerdo?

- El préstamo también es parte del acuerdo y a uno podrá gustarle más o menos. Respecto del apoyo legislativo, creo que no tiene los votos, por lo que es una decisión que tendrá que tomar el gobierno. Pero, no sé si hay tantos temas que las fuerzas que le dan respaldo al gobierno tienen coincidencia, por lo que el ideal es ir incentivando aquellas iniciativas legales en las cuales hay coincidencia.

Desafíos del Consejo Consultivo

- ¿Cuáles serán los desafíos en el Consejo Consultivo Previsional?

-Primero, darle las gracias al Presidente Kast por la confianza y poder integrar a un equipo de profesionales de primerísimo nivel, tanto por los integrantes como las personas que nos ayudan en la secretaría, que hacen que el consejo funcione. Es un desafío muy interesante.

Sobre estos, la PGU también tuvo cambios con la reforma, hay un aumento que este año va a incorporar a los mayores de 75 años, y el próximo año va a incluir a todos. Tenemos una población que está envejeciendo, por lo que hay una mayor cantidad de personas que están recibiendo el beneficio y hay que ir viendo cómo va el proceso de postulación a la PGU.

- Usted estuvo en la tramitación en el Congreso del proyecto que creó la PGU. ¿Puede haber fraude en el proceso para otorgarla?

- Hemos visto que, lamentablemente, el fraude en materia de seguridad social existe. El ejemplo más claro y evidente es lo que pasó con las licencias médicas. Por eso no se puede descartar, a priori, que pueda ocurrir. Eso sí, hay controles. En la PGU, hay varios requisitos que son sumamente objetivos, de residencia, de edad. Donde podría haber algún tipo de discusión es en la focalización y los umbrales para poder acceder.

Lo veo difícil (posibilidad de fraude), pero es bueno que, cada cierto tiempo, se revisen los sistemas, los controles, para ver que estos no estén teniendo algún tipo de filtración o problema.