Exsubsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro asumiría presidencia del Consejo Consultivo Previsional

El abogado y actual vicepresidente del Instituto Libertad reemplazaría al economista Guillermo Larraín en el cargo.

Cambios en uno de los organismo clave para la tramitación de leyes que modifiquen el sistema de pensiones solidarias y de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Según diversas fuentes, el gobierno habría optado por el exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, como nuevo presidente del Consejo Consultivo Previsional, cargo que hoy ocupa el economista Guillermo Larraín. La designación se debería materializar durante los próximos días, a través de un decreto.

El Consejo Consultivo Previsional tiene por objetivo asesorar a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social sobre el sistema de pensiones solidarias y la PGU. En esa línea, tiene un rol clave a la hora de cuantificar el impacto de estos beneficios en el mercado laboral, los incentivos al ahorro y los efectos en las arcas fiscales, además de emitir una opinión en la tramitación de leyes que aborden esas materias.

En la actualidad, el Consejo está integrado por los economistas Cecilia Cifuentes, Andras Uthoff y Carlos Díaz, además de Larraín.

De todos modos, desde la la salida de Paula Benavides al Consejo Fiscal Autónomo, la instancia está operando con un integrante menos, por lo que conocedores de la situación apuntan que Larraín continuaría en el organismo, pero como consejero. Ello, en todo caso, debe ser ratificado por el Congreso.

Como subsecretario, tramitó el proyecto de ley que creó la PGU, en el segunedo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Las cartas de Pizarro

Pizarro asumió como subsecretario de Previsión Social el 19 de noviembre de 2021, durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, casi un mes después que la extitular del servicio, María José Zaldívar, tomara las riendas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En ese cargo, fue parte de la tramitación del proyecto de ley que creó la PGU, en los últimos meses de ese gobierno.

El militante de Renovación Nacional (RN) es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en dirección y gestión tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Al mismo tiempo, es socio del estudio jurídico Guerrero y Cia., donde se especializa en derecho laboral, corporativo y tributario.

Además, es vicepresidente del directorio de Instituto Libertad, think thank ligado a RN.

En este rol, Pizarro ha sido un comentarista de la contingencia previsional. De hecho, el miércoles pasado, en una carta al director publicada en DF, abordó la propuesta de nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones, que transita desde los multifondos a un esquema de fondos generacionales.