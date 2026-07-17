Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

Exsubsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro asumiría presidencia del Consejo Consultivo Previsional

El abogado y actual vicepresidente del Instituto Libertad reemplazaría al economista Guillermo Larraín en el cargo.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>El exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. </p>

El exsubsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Gabriela Luksic y la compra de La Cartuja de sevilla: “Es una marca que puede conectar fuera de España, incluido Chile”
2
Mercados

El lento repliegue de la tarjeta bip! y cómo la apertura a nuevos medios de pago pone fin a su hegemonía
3
BrandCorner

Del liderazgo de unos pocos al impulso de muchos
4
Mundial de Fútbol

España vence a Argentina en la final del Mundial 2026 y embolsa un premio récord de US$ 50 millones
5
DF MAS

El silencioso trabajo del ingeniero y emprendedor Guillermo Rolando en Ucrania
6
Economía y Política

Subsecretario Pavez y respuesta del gobierno a la emergencia: "Aquí no ha habido improvisación"
7
Economía y Política

Gobierno anuncia prórroga del pago de impuestos para empresas de las comunas más afectadas por el sistema frontal
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete