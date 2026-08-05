Centro de Innovación UC inicia trabajo para diseñar hoja de ruta de soberanía tecnológica y digital
La iniciativa busca que el país tome decisiones informadas sobre su dependencia en áreas como infraestructura, datos, chips e IA.
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El Centro de Innovación de la Universidad Católica (UC) Anacleto Angelini lanzó una hoja de ruta que busca que Chile tome decisiones informadas sobre su nivel de dependencia tecnológica en áreas críticas como telecomunicaciones, infraestructura de centros de datos, chips e inteligencia artificial (IA).
La Hoja de Ruta de Soberanía Digital sigue la misma metodología que el centro ya aplicó en ciberseguridad, proceso del que surgió un impulso clave para la tramitación de la Ley Marco de Ciberseguridad.
El modelo consiste en convocar a actores de la academia, el sector público, reguladores, empresas y startups, sentarlos en mesas de trabajo y transformar las conversaciones en baterías de proyectos priorizados, cada uno liderado por un champion surgido del propio ecosistema.
“No decimos que tenemos que ser soberanos. Decimos que tomemos decisiones informadas para elegir conscientemente qué entregamos y qué no”, dijo el director ejecutivo del Centro de Innovación UC, Ramón Molina.
Detalló que el alcance va más allá de lo digital y abarca robótica, biotecnología y deep tech, con oportunidades concretas para startups. Por ejemplo, si se regulara que industrias sensibles como la salud o la defensa entrenen modelos de IA con datos locales, se abriría un mercado para desarrolladores nacionales. Lo mismo se aplica en minería con robótica o en programación en entornos de código abierto.
El trabajo comenzó hace unas semanas con la presentación de la iniciativa a representantes de todos los sectores. El plan es avanzar durante el segundo semestre con mesas de trabajo para generar los insumos, mientras que los proyectos ejecutables y sus resultados -Molina puso como ejemplo un eventual fondo de capital de riesgo para deep tech con apoyo de Corfo o programas de capacitación para diplomáticos en soberanía tecnológica- se concretarían durante 2027.
“Queremos que Chile sea una especie de hub para Latinoamérica, para aunar una política que puede surgir acá y conectarnos con Europa”, dijo.
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