Líder sindical advierte que la detención de Andes Norte de El Teniente podría llegar a prolongarse al menos dos años
La empresa dijo que existe un "riesgo emergente" asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, que se estudia y con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación.
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