Líder sindical advierte que la detención de Andes Norte de El Teniente podría llegar a prolongarse al menos dos años

El Teniente, con más de un siglo de antigüedad, posee más de 4.500 kilómetros de túneles y galerías subterráneas. (Foto: Reuters)

La empresa dijo que existe un "riesgo emergente" asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, que se estudia y con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación.

La detención preventiva de un proyecto de ampliación en la mina de cobre El Teniente de la estatal chilena Codelco podría extenderse por unos dos años, dijo el miércoles Amador Pantoja, un líder sindical del yacimiento. , dijo el miércoles Amador Pantoja, un líder sindical del yacimiento.

La minera informó este martes que decidió paralizar la construcción del proyecto Andes Norte por riesgo de sismicidad.

"Efectivamente también se nos confirmó oficialmente que esta detención es temporal y se cree que, de acuerdo a algunos estudios hechos, la temporalidad podría durar a lo menos dos años", dijo el dirigente en una conferencia de la federación de sindicatos de la firma.

La medida de paralización se tomó un año después de que un accidente tras un sismo, todavía en investigación, provocara la muerte de seis trabajadores y la detención temporal de la producción.

La empresa dijo que existe un "riesgo emergente" asociado a la mayor profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, que se estudia y con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación.

La decisión incluye cierres contractuales y laborales con las empresas contratistas que participan en las actividades de desarrollo y construcción del proyecto.

El Teniente, con más de un siglo de antigüedad, posee más de 4.500 kilómetros de túneles y galerías subterráneas dentro de la Cordillera de Los Andes, a unos 75 kilómetros al sureste de la capital chilena, Santiago.

No vender activos

La directiva de Codelco está en un proceso de priorización de inversiones, que incluye evaluar la posible venta de activos, en medio de lo que definieron como una compleja situación financiera que atraviesa la compañía.

Los líderes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -que agrupa a los sindicatos de la minera- expresaron su desacuerdo con la eventual salida de activos que posee la estatal en momentos en que se perfila un buen panorama de largo plazo para los precios del cobre.

"No es un buen momento para vender activos. Nosotros creemos que podemos desarrollar esos proyectos y recibir algunos réditos sin tener que vender nada", dijo Aldo Binimelliz, secretario general de la agrupación.

Codelco posee un 49% de la mina El Abra de Freeport McMoRan, un 20% de Anglo American Sur y un 10% de Quebrada Blanca de Teck, además de estar asociada en exploraciones con BHP y Rio Tinto. También ha entrado en el negocio del litio en asociación con la productora local SQM.

Los dirigentes además reiteraron que defenderán la propiedad estatal de las siete divisiones que componen actualmente la compañía.

Por otra parte, los dirigentes también aseguraron que hasta ahora la administración no les ha planteado medidas de reducción de puestos de trabajo.

Héctor Rocco, presidente de la FTC, dijo que para desarrollar sus proyectos la compañía todavía tiene capacidad de endeudarse, lo que queda demostrado en el amplio interés que tienen los inversionistas en las colocaciones de bonos que ha realizado la firma.

"No vamos a aceptar que nos digan que Codelco está en crisis, no vamos a permitir que instalen ese relato, creemos que Codelco es el mejor negocio que tiene Chile", aseguró el sindicalista.