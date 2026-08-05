CCU eleva sus pérdidas en el segundo trimestre pese a mejora del negocio en Chile

La Compañía Cervecerías Unidas (CCU) cerró el segundo trimestre de 2026 con una pérdida atribuible a sus propietarios de $ 20.712 millones, un deterioro de 84,6% frente a los números rojos por $11.218 millones registrados en igual período de 2025.

El resultado de la cervecera del grupo Luksic y Heineken se produjo pese a la mejora de la operación. Los ingresos aumentaron 4,8%, hasta $607.801 millones, impulsados por un alza de 6,4% en los precios promedio, que compensó la disminución de 1,5% en los volúmenes. El Ebitda, en tanto, creció 59,4%.

CCU explicó que la última línea estuvo afectada por factores no operacionales, entre ellos una mayor pérdida por unidades de reajuste y un deterioro de $ 6.068 millones asociado a Bolivia.

Además, la base comparable estuvo favorecida por un efecto tributario positivo no recurrente registrado en Argentina.

Por segmentos, el Ebitda de Chile subió 26,2%, apoyado en menores costos y el crecimiento de las bebidas no alcohólicas. En contraste, el Ebitda del negocio de vinos cayó 61,9%, debido a la menor demanda mundial, el descenso de las exportaciones y el mayor costo del vino.

Sin embargo, al mirar el primer semestre, CCU obtuvo ganancias por $ 33.143 millones, una caída de 28,8%, mientras sus ingresos avanzaron 2,1%, hasta $1,43 billones. Los estados financieros revelaron además que el precio definitivo pagado por el 49,9% de Aguas CCU-Nestlé alcanzó US$ 183,1 millones y generó un efecto patrimonial negativo de $ 139.063 millones.