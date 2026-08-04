Desde Australia, Polonia y China: Subsecretaría de Turismo reporta crecimiento histórico en llegada de turistas lejanos

Si bien el número de arribos internacionales bajó en un 19,4%, desde la entidad recalcaron que el país está recibiendo un mayor número de turistas provenientes de mercados ubicados geográficamente más lejos. Esto, mientras la cantidad de argentinos se mantiene a la baja.

Este martes la Subsecretaría de Turismo publicó la segunda edición de Pulso Turismo, nueva herramienta de análisis que busca entregar información de manera periódica sobre la actividad y el sector.

En esta segunda entrega, se informó que durante el primer semestre Chile alcanzó niveles históricos en cuanto a la llegada de turistas de mercados de larga distancia, como lo son Europa, Oceanía y Asia.

En concreto, la autoridad reveló que, pese a que durante esta primera parte del año el paíse registró una caída del 19,4% en turistas extranjeros recibidos, durante este periodo aterrizaron 529.018 visitantes provenientes de estos territorios lejanos, la cifra más alta disponible desde 2013.

Dicho resultado, destacaron, supera en 13,9% al obtenido en 2025 y sobrepasa las 919.905 llegadas de este tipo registradas en 2019, previo a la pandemia.

En este ámbito, los países que registraron mayores alzas en llegadas fueron Australia (80%), Polonia (32%), China (28%), Estados Unidos (11,5%), Canadá (10,8%) e Inglaterra (10,6%).

Estas cifras, aseguró la subsecretaria María Paz Lagos, “confirma que existe un enorme potencial para diversificar nuestra oferta, aumentar el gasto turístico y seguir posicionando al país en mercados estratégicos.

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Menos argentinos, pero mayor gasto promedio

La baja del 19,4% en turistas internacionales, explicaron desde la Subsecretaría, se explica, principalmente, por “el menor flujo desde Argentina y se concentra en los pasos fronterizos terrestres”.

La caída, no obstante, recalcaron que no se traduce en la magnitud de ingresos que el rubro recibió a nivel nacional, puesto que “de acuerdo con una estimación elaborada por la Subsecretaría de Turismo, las divisas asociadas al turismo receptivo habrían disminuido aproximadamente 7,7% durante el semestre”.

Dicha diferencia, explicaron, es por el gasto promedio del tipo de turista. “Mientras un visitante argentino registra un gasto por viaje estimado de US$ 299, los turistas provenientes de Estados Unidos y Europa alcanzaron gastos de US$ 1.385 y US$ 1.278, respectivamente”.

“Queremos atraer más turistas, que se queden más tiempo, que gasten en más experiencias y que recorran más regiones. Lo que buscamos como Gobierno es que los turistas lleguen, repitan y recomienden, activando las economías locales y sus comunidades”, aseguró Lagos.

Empleo

En cuanto al factor empleo, el índice mostró que durante el trimestre abril-junio, el sector registró 660.390 personas ocupadas, un 7% del empleo nacional. Esta cifra representa un -0,1% en comparación a la obtenida en este periodo durante 2025.

Sobre el tipo de empleo, durante los últimos doce meses el empleo formal aumentó en 0,4%, mientras que el informal disminuyó en un 1,2%.

Fuera de la Región Metropolitana, el empleo turístico aumentó en 3,2%. Región por región, según la Subsecretaría las localidades que registraron mayores aumentos en empleos ligados al turismo fueron Magallanes y la Antártica Chilena (23,3%), O’Higgins (18,6%), Antofagasta (18,3%) y Tarapacá (15,6%).