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Todo el empleo creado en el último año es informal: las alertas que levantan los especialistas en medio de un desempleo que no afloja

Según el INE, la tasa de desocupación se empinó a 9,4% en el trimestre móvil terminado en junio.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 16:20 hrs.

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<p>Todo el empleo creado en el último año es informal: las alertas que levantan los especialistas en medio de un desempleo que no afloja</p>

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