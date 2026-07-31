Todo el empleo creado en el último año es informal: las alertas que levantan los especialistas en medio de un desempleo que no afloja

Según el INE, la tasa de desocupación se empinó a 9,4% en el trimestre móvil terminado en junio.

El deterioro del mercado laboral se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.

Esto, luego de que este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara que la tasa de desocupación se ubicó en 9,4% en el trimestre móvil abril-junio, un incremento de cinco décimas en relación a un año atrás.

En comparación con igual período del año pasado, el desempleo aumentó por cuarta medición consecutiva, mientras la creación de empleo siguió descansando exclusivamente en la ocupación informal y la ocupación formal completó otro trimestre de retroceso. Así, la tasa de desempleo se mantiene en sus niveles más altos en los últimos cinco años.

De acuerdo al INE, la fuerza de trabajo creció 1,5% en doce meses, por encima del aumento de los ocupados (0,9%). Como resultado, las personas desocupadas llegaron a 980.270, un incremento de 7,7% respecto de igual trimestre de 2025, equivalente a más de 70 mil personas adicionales buscando trabajo.

Un resultado que levanta preocupación entre los especialistas, principalmente por el débil registro de creación de trabajos formales.

En un informe enviado a clientes, el equipo de Bci Estudios advirtió que las cifras dan cuenta de que el mercado laboral mantiene señales "claras de debilidad estructural". Entre los argumentos, el banco apuntó a la calidad de la ocupación, ya que la tasa de informalidad alcanzó un 27%, aumentando un punto porcentual en el último año, reflejando una "marcada divergencia" en la composición del empleo: una expansión anual de 4,7% en los ocupados informales, frente a una contracción de 0,5% en el empleo formal para el mismo lapso.

"Aunque en 12 meses se registra una creación neta de 82 mil puestos de trabajo, la dinámica en el margen ratifica el sesgo a la baja: durante el mes se destruyeron 13 mil empleos, anotando su quinta caída mensual consecutiva y acumulando una pérdida cercana a los 100 mil puestos en lo que va del año", agregó el reporte, destacando que por categoría ocupacional, el crecimiento anual descansó íntegramente en los trabajadores por cuenta propia (158 mil año a año), compensando la destrucción de empleo asalariado privado (de 90 mil) y público (de 10 mil).

La gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva, no duda en hablar de "emergencia laboral" para definir la situación que enfrenta el mercado del trabajo: "La ocupación que se genera proviene exclusivamente del trabajo informal, mientras el empleo formal y el asalariado continúan retrocediendo; la misma tendencia que observamos en el comercio, con seis períodos consecutivos de caída del empleo formal. Recuperar la inversión y generar condiciones para el crecimiento es el primer desafío; el segundo es lograr que ese crecimiento se traduzca efectivamente en más empleos formales".

En el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) concentran su análisis en que, por cuarto trimestre móvil consecutivo, la totalidad de la creación neta de empleo fue explicada por el crecimiento de la informalidad: mientras el empleo informal aumentó en 108 mil puestos, el empleo formal registró una destrucción de 35 mil empleos en doce meses.

Si bien junio suele registrar una caída estacional del empleo asalariado, la disminución de este año fue cerca del doble de la observada históricamente, expuso el área de estudios del banco Santander. Con ello, el empleo asalariado acumula una contracción de 1,4% anual, equivalente a cerca de 100 mil puestos menos. "En contraste, el empleo no asalariado aumentó en torno a 37 mil personas respecto al trimestre previo, por sobre los patrones estacionales habituales, compensando el retroceso trimestral asalariado", agregaron.

Los desalentados y las PYME

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Villena, apunta como otro factor de preocupación a la contracción del 4,3% en el segmento de los inactivos potencialmente activos. O sea, aquellas personas disponibles para trabajar pero que han cesado la búsqueda activa. “Si bien la caída de este grupo reduce la presión inmediata sobre las cifras formales de desempleo, también sugiere una menor expectativa o desánimo de retorno al mercado laboral”, expone.

El presidente de la Asociación de Factoring y Servicios Financieros (AFYS), Enrique Tenorio, apunta más bien a las dificultades que están teniendo las pequeñas empresas para sostener sus niveles de contratación, en medio de una situación financiera más estrecha: "Una empresa puede tener ventas y contratos, pero si debe esperar 30, 60 o más días para recibir el pago de sus facturas, puede enfrentar dificultades para pagar remuneraciones, cumplir con proveedores o asumir nuevos proyectos. El financiamiento no crea empleo por sí solo, pero su ausencia puede impedir que empresas viables mantengan sus operaciones y puestos de trabajo".

La directora ejecutiva de Lukkap Chile, Carla Fuenzalida, sostiene que el aumento de 114 mil puestos informales también es una "señal de alerta", ya que -dice- muchas personas están encontrando una fuente de ingresos, pero sin la estabilidad ni la protección asociadas a un empleo formal.

"Parte de esta realidad exige avanzar hacia una legislación laboral más moderna y flexible, que reconozca las distintas formas en que hoy las personas pueden aportar. Contar con más alternativas de contratación -por proyecto, a tiempo parcial, con jornadas adaptables o para funciones específicas- podría facilitar que actividades que actualmente se desarrollan de manera informal ingresen al empleo formal, manteniendo la protección y los derechos de los trabajadores", complementa.