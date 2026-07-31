Jorge Gómez lleva a los 11 vicepresidentes a reunión de directorio de Codelco y prepara cambios en la estatal

A las 15 horas comenzó el primer directorio de Codelco con Jorge Gómez como presidente ejecutivo de la estatal, una cita en la que el exCEO de Collahuasi pidió un voto de confianza para realizar los cambios que tiene proyectados en la cuprífera.

Según explicaron en la empresa, Gómez concurrió a la cita junto con los 11 vicepresidentes de la cuprífera.

En esa maratónica sesión, que se prolongó por casi cinco horas, se revisaron las cifras y los resultados de la corporación correspondientes al primer semestre.

Bernardo Fontaine, como presidente de la mesa, expuso sobre el “diagnóstico real de la situación”, con el objetivo de “enfocar las prioridades, estabilizar operaciones y recuperar Codelco”.Según conocedores, el análisis también se centró en la producción, la comercialización y los resultados.