Un plato gigante y denominación de origen: los planes de Penco para convertir su histórica loza en un nuevo motor de crecimiento

Una versión de seis metros de diámetro del famoso plato willow será instalada frente al renovado Museo de la Loza de Penco. En paralelo, con una inversión cercana a $ 15 millones, un proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural busca que Inapi otorgue la denominación de origen a la tradicional loza de la comuna de Biobío.

Fundada en 1899 en la comuna de Penco, Región del Biobío, la Fábrica Nacional de Loza (Fanaloza) se convirtió en uno de los mayores símbolos de la industrialización chilena de comienzos del siglo XX. Su vajilla y artículos decorativos pasaron a formar parte de los insumos básicos de miles de hogares, mientras que su emblemático plato Willow sigue siendo hasta el día de hoy una pieza codiciada por los coleccionistas.

Tras declarar la quiebra en medio de la crisis económica que golpeó al país en 1982, sus instalaciones fueron adquiridas en remate público por el empresario Feliciano Palma, quien fundó una nueva persona jurídica bajo la marca Cerámicas Lozapenco. Luego de un breve auge —que incluso vio el surgimiento del Club de Deportes Lozapenco— esta etapa concluyó abruptamente en noviembre de 1990 con una nueva bancarrota, en medio de uno de los mayores fraudes tributarios de la historia de Chile hasta esa fecha.

Hoy Fanaloza sigue viva como marca comercial de equipamiento para baños, en manos del Grupo Podolia, de Panamá, operando desde un centro de distribución en Colina, en la Región Metropolitana. Pero los hornos de la emblemática fábrica ubicada en Penco se apagaron definitivamente en agosto de 2023, despidiendo a los últimos 150 operarios de la zona, y poniendo fin a 124 años de presencia en la comuna. Sin embargo, en la memoria de los chilenos permanece vivo el recuerdo de su tradicional vajilla y del papel que desempeñó la empresa en la historia industrial del país.

Con el fin de preservar este acervo histórico, la Municipalidad de Penco inició un estudio patrimonial para solicitar al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) la denominación de origen de la loza de Penco.

El proyecto que busca reunir los antecedentes históricos y técnicos necesarios para respaldar la postulación tendrá una duración de 10 meses, y será financiado con una inversión cercana a los $ 15 millones, adjudicada a través del Fondo del Patrimonio Cultural.

Actualmente, el tejido productivo en torno a esta tradición se mantiene vivo gracias a cerca de 10 artesanos que pintan la loza a mano, utilizando materia prima extraída del sector La Greda.

Un plato Willow gigante

En conversación con DF Regiones, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explicó que la iniciativa busca rescatar el patrimonio industrial que le ha dado identidad a la comuna por más de un siglo y proteger un producto único, destacando que el reconocimiento del icónico plato Willow funcionaría como un motor clave para dinamizar la economía local.

​Según las estimaciones del jefe comunal, este impulso al turismo histórico y patrimonial permitiría a Penco duplicar los 150 mil visitantes anuales que se registran actualmente, y acercarse a su ambiciosa meta de atraer a un millón de personas al año. "Queremos ser la capital turística de la región del Biobío", aseguró el edil.

Frente a este escenario, el alcalde enfatizó la importancia de una alianza público-privada. "Si nosotros logramos posicionar a la comuna como una estrategia de desarrollo, claramente los privados van a ver una oportunidad desde lo residencial, los hoteles y la gastronomía", señaló Vera, invitando a las empresas a invertir.

Para potenciar este proceso, el municipio prepara el lanzamiento de una ruta turística de la loza basada en una serie de murales. A eso se suma la transformación del actual Museo de Penco, que ya dispone de una exhibición de más de 3 mil piezas, en el Museo de la Loza de Penco, y que contará en su frontis con una instalación de un plato Willow gigante de tres metros de radio.

Junto con ello se encuentra planificando una serie de iniciativas complementarias. A propósito de la pronta transición del transporte público de la comuna hacia un sistema de pago electrónico, por ejemplo, se está preparando una edición única y limitada de 10 mil boletos dedicado al tema.

Por el camino de Lota

Por su parte, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, Carolina Tapia, detalló que, independiente de si el Inapi otorga finalmente o no la resolución, "empezar este tipo de proceso activa también la economía local a través del turismo cultural".

Tapia explicó que el patrimonio dejó de ser visto como algo del pasado para convertirse en una vía de desarrollo económico. "Uno podrá pensar que el patrimonio es meramente nostálgico, que busca tal vez poner en valor solamente bienes o infraestructura, pero existe toda otra línea que ve el patrimonio como desarrollo económico", destacó la autoridad.

Esto permite potenciar el comercio local, la creación de nuevos emprendimientos y el diseño de rutas turísticas con una fuerte pertinencia territorial.

​Para ilustrar este impacto, la seremi comparó el caso de la loza con el los procesos impulsados en Lota. En dicha comuna, el trabajo continuo para ser reconocida como sitio de patrimonio mundial ha logrado articular a la comunidad e impulsar el desarrollo económico tras el cierre de la industria carbonífera, demostrando el valor económico del turismo patrimonial.