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Un plato gigante y denominación de origen: los planes de Penco para convertir su histórica loza en un nuevo motor de crecimiento

Una versión de seis metros de diámetro del famoso plato willow será instalada frente al renovado Museo de la Loza de Penco. En paralelo, con una inversión cercana a $ 15 millones, un proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural busca que Inapi otorgue la denominación de origen a la tradicional loza de la comuna de Biobío.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 12:30 hrs.

Biobío regiones empresas mercados locales turismo economia chilena Arte
<p>Un plato gigante y denominación de origen: los planes de Penco para convertir su histórica loza en un nuevo motor de crecimiento</p>

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