Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA

Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.

A días de la masiva formalización por el caso Sartor, su primer gran hito procesal, el Ministerio Público busca abultar la lista de ilícitos por los que realizará la diligencia.

A través de un escrito ingresado al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, solicitó ampliar la formalización para los 11 imputados en la causa que serán formalizados el próximo 30 de julio, añadiendo dos delitos.

En detalle, la Fiscalía sumó fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones y lavado de activos, a los otro cuatro ilícitos originales por los que se realizará la diligencia: administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.

Araya precisó en su escrito que el delito de lavado de activos fue "cometido desde octubre de 2022 a la fecha, que se imputarán en calidad de autor, en grado de desarrollo consumado, con las precisiones que se realizarán en la audiencia respectiva".

En detalle, la lista de formaizados la comprenden 11 nombres de los involucrados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.

"En cuanto a los domicilios en que se cometieron los referidos delitos, corresponden a los señalados anteriormente, esto es, aquellos ubicados en Avenida Cerro El Plomo N° 6000, piso 5, oficina 503, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Cerro El Plomo N°5420, oficina N°1301, comuna de Las Condes, Región Metropolitana y Alonso De Córdova N°5320 Oficina N° 1502, comuna de Las Condes, Región Metropolitana ambos en calidad de autores en los términos del artículo 15 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, sin perjuicio de las precisiones que se realizarán el día 30 de julio de 2026", añadió el texto enviado por Araya al juzgado.

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Arista de lavado de activos

Tal como reveló DF a mediados de junio, la Fiscalía lleva adelante una investigación por el presunto delito de lavado de activos, arista que se desarrolla en paralelo a la causa principal.

Iniciada durante el año pasado, la investigación por lavado de activos es una de las aristas del caso que es más reciente. A diferencia del resto de la causa, protagonizado por querellas de presuntas víctimas y otros incumbentes, este frente por un eventual blanqueamiento de capitales se habría iniciado mediante una denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo con conocedores del caso, su foco estaría en inversiones que realizaron los fondos de inversión de Sartor en el extranjero relacionados a los controladores del grupo, como por ejemplo, el proyecto inmobiliario “Faena Residences Miami” en Miami, Estados Unidos, a través de la sociedad Downtown Investments.