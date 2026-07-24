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Caso Sartor: Redwood Capital, la sociedad de Clark involucrada en la causa que asesoró a Nexus, Javier Said y Ñublense

Reveló que parte de sus clientes también buscaron financiamientos de fondos de la AGF, mientras él se desempeñaba como asesor de la gestora.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Sartor AGF CMF Cristóbal Muñoz Asesorías
<p>El exdirector de Sartor AGF e imputado en la causa, Michael Clark. FOTO: PHOTOSPORT</p>

El exdirector de Sartor AGF e imputado en la causa, Michael Clark. FOTO: PHOTOSPORT

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