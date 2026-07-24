Caso Sartor: Redwood Capital, la sociedad de Clark involucrada en la causa que asesoró a Nexus, Javier Said y Ñublense

El exdirector de Sartor AGF e imputado en la causa, Michael Clark. FOTO: PHOTOSPORT

Reveló que parte de sus clientes también buscaron financiamientos de fondos de la AGF, mientras él se desempeñaba como asesor de la gestora.

Al estallar el caso Sartor, parte de las miradas del mercado se concentraron en Redwood Capital, sociedad ligada al exdirector de Sartor AGF, Michael Clark, identificada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como receptora de préstamos desde fondos de la gestora.

En la primera parte de su declaración ante la Fiscalía, Clark abordó el origen de la firma, su negocio y la relación que mantuvo con Sartor.

Según relató el imputado, Redwood nació en 2015, tras su salida de Penta, como su primer negocio independiente junto a Felipe Soto y Daniel Subelman, ambos excolegas en aquel banco. Estos últimos dejaron posteriormente la sociedad.

En cuanto a la línea de negocios de Redwood, explicó que “se dedica a brindar servicios de asesoría financiera a personas jurídicas, enfocada principalmente en la estructuración de financiamiento corporativo y en el negocio de compraventa y fusión de empresas”.

Clientes de la firma “obtuvieron financiamientos a través de fondos administrados por Sartor en la época en que me desempeñaba como asesor de Sartor”.

La órbita Sartor

Clark reconoció que parte de los clientes asesorados por Redwood se financiaron con Sartor.

“De aquellos clientes a los cuales asesoraba Redwood Capital, se obtuvieron financiamientos a través de fondos administrados por Sartor en la época en que me desempeñaba como asesor de Sartor, no existiendo ninguna prohibición de gobierno corporativo para desarrollar dicha línea de negocios”, declaró.

Sin embargo, afirmó que nunca recibió pagos de Sartor por presentar esos clientes y que sus honorarios provinieron exclusivamente de las empresas asesoradas. Entre ellas mencionó al Grupo Nexus, Ñublense -en un financiamiento garantizado en derechos televisivos-, el empresario Javier Said, Agrícola Dos Ríos, Cellcorp, Cooperativa Agrícola Torrencial Lechero e Isidoro Quiroga Cortés, hijo del reconocido empresario homónimo.

Nexus

Sobre Nexus, explicó que la relación comenzó en 2018, cuando Redwood estructuró el financiamiento para la compra de activos seleccionados de MasVida. “Entre otros acreedores participaron Tanner Servicios Financieros, Sartor, Santa Cecilia (family office de José Yuraszeck) y Penta”, indicó.

La misma compañía encargó en 2023 a la firma de Clark adquirir parte de sus propios bonos en el mercado. Para ello, Redwood obtuvo un crédito privado por $ 850 millones del FIP Deuda Privada de Sartor, el que fue pagado en julio de 2024. Luego, Nexus mandató a Redwood vender esos títulos por un monto no inferior a $ 1.250 millones, operación en la que fondos de Sartor fueron compradores.

Finalmente, sostuvo que la posterior recompra de esos bonos por parte de Nexus a Sartor, “no fue asesorada por Redwood”.