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En seminario de Moneda, Quiroz destaca proyecto de reactivación y anticipa: “Nuestro objetivo es generar un boom de inversión”

El ministro de Hacienda señaló que hoy junto al Presidente José Antonio Kast anunciarán medidas para enfrentar los daños ocasionados por los temporales.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 11:08 hrs.

Rodolfo Carrasco Jorge Quiroz Ministro de Hacienda economia chilena
<p>Ante un salón repleto de asistentes al evento en el W, Quiroz agradeció “la disciplina del oficialismo” para aprobar la reforma. Foto: Julio Castro</p>

Ante un salón repleto de asistentes al evento en el W, Quiroz agradeció “la disciplina del oficialismo” para aprobar la reforma. Foto: Julio Castro

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