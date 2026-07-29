En seminario de Moneda, Quiroz destaca proyecto de reactivación y anticipa: “Nuestro objetivo es generar un boom de inversión”

Ante un salón repleto de asistentes al evento en el W, Quiroz agradeció “la disciplina del oficialismo” para aprobar la reforma. Foto: Julio Castro

El ministro de Hacienda señaló que hoy junto al Presidente José Antonio Kast anunciarán medidas para enfrentar los daños ocasionados por los temporales.

“Nuestro objetivo es generar un boom de inversión”, afirmó esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del seminario organizado por Moneda Patria, donde destacó los aspectos centrales del proyecto de reactivación -que se encuentra aprobado en casi su totalidad por el Congreso- y solo a la espera de resolver un artículo sobre recursos para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

Ante un salón repleto de asistentes al evento en el W, Quiroz agradeció “la disciplina del oficialismo” para aprobar la reforma, afirmando que “este no es un proyecto que se aprobó por dos votos”.

Junto con destacar normas como la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y lo referido a sector de la construcción, el secretario de Estado se la jugó por un pronóstico y anticipó que los ingresos por repatriación de capitales y rebaja transitoria al impuesto a las donaciones “será mucho mayor a lo estimado”.

Afirmó que con la facilitación de permisos “nuestro objetivo es generar un boom de inversión. Tenemos un punto de partida interesante con el mayor monto proyectado de inversión en últimos diez años”.

Agregó que luego del proyecto tramitado “quedan cosas por hacer, como el desarrollo del mercado de capitales, porque somos unos convenidos de que no hay crecimiento sin desarrollo del mercado de capitales. Tenemos que volver a la idea de transformar a Chile en un centro financiero”.

Planteó que seguirá trabajando por “devolver la esperanza del crecimiento a los chilenos”.

Sobre el artículo pendiente en el Senado en el proyecto de reactivación sobre restitución de recursos a municipios, Quiroz dijo que “es un tema que da lo mismo como se vote, esperamos que positivamente, pero que los legisladores decidan. Es una recompensa a los municipios por menores recursos, pero no es de lo central del proyecto”.

Medidas por temporales

Quiroz luego de su intervención viajó de inmediato a la zona norte para acompañar al Presidente José Antonio Kast en Vallenar, donde a mediodía va a anunciar medidas económicas para enfrentar los daños ocasionados por los temporales.

Destacó en ese contexto que “los recursos no salen de la nada, salen del crecimiento y de la racionalización del gasto. Es por eso hay que escoger entre camiones o mantequilla y en eso estamos”.