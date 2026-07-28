Bienes Nacionales alista primer paquete de venta de más de 100 inmuebles fiscales por US$ 70 millones

La ministra anunció la medida durante la Cuenta Pública de la cartera. Las propiedades provienen de herencias vacantes y procesos licitatorios que habían quedado desiertos, y estarán disponibles a través de un nuevo portal público con visor georreferenciado.

El plan del Gobierno para monetizar parte del patrimonio fiscal comenzó a tomar forma. Durante la Cuenta Pública del Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra anunció este martes la primera etapa de la estrategia para vender inmuebles del Estado, con un paquete de más de 100 propiedades provenientes de herencias vacantes y licitaciones desiertas, avaluadas en cerca de US$ 70 millones, que serán ofrecidas mediante licitación pública a través de un nuevo portal web.

La iniciativa aterriza una propuesta que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó en abril, cuando informó que el Ejecutivo evaluaba desprenderse de alrededor de 1.200 inmuebles fiscales subutilizados o provenientes de herencias vacantes para fortalecer las finanzas públicas y recomponer los fondos soberanos. En esa oportunidad estimó que el plan podría generar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones para el Estado.

"Anunciamos el primer plan de venta de bienes provenientes de herencias vacantes y de licitaciones que se habían declarado desiertas. Son más de 100 inmuebles fiscales para licitación pública, con un avalúo cercano a los US$ 70 millones", sostuvo la secretaria de Estado.

La autoridad explicó que el objetivo es transformar inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, mediante procesos abiertos que aseguren transparencia e igualdad de oportunidades para los interesados.

Nuevo portal de licitaciones

Como parte de esta estrategia, Bienes Nacionales presentó un nuevo portal de licitaciones, plataforma en la que se publicarán los inmuebles disponibles para la venta y que incorporará un visor georreferenciado para consultar la ubicación y principales antecedentes de cada propiedad.

La ministra señaló que la herramienta permitirá dar mayor visibilidad a los procesos de licitación y facilitar el acceso a la información tanto para inversionistas como para cualquier interesado en participar de los procesos.

Asimismo, recordó que una nueva orden ministerial, vigente desde el 1 de julio, establece la licitación pública como mecanismo preferente para la venta y concesión de inmuebles fiscales, reafirmando además que las ocupaciones irregulares no generan derechos preferentes sobre estos bienes.

Patrimonio fiscal para impulsar inversión

Durante la Cuenta Pública, la cartera también reforzó el rol del patrimonio fiscal como herramienta para promover el crecimiento económico.

En ese contexto, la ministra destacó que las concesiones de uso oneroso generan en promedio $60 mil millones anuales, de los cuales cerca del 90% proviene del sector energético y el 65% se transfiere directamente a los gobiernos regionales.

A marzo de este año existen 476 concesiones vigentes y 535 concesiones directas en tramitación, impulsadas principalmente por proyectos de energías renovables, almacenamiento de energía e hidrógeno verde.

La autoridad adelantó, además, que el Gobierno espera otorgar las primeras concesiones de terrenos fiscales para data centers en Chile, iniciativa con la que busca incorporar el patrimonio fiscal al desarrollo de nuevas industrias tecnológicas.

En paralelo, anunció que se licitarán 32 nuevos polígonos para proyectos de energías renovables en el norte del país y que durante este período ya se formalizaron contratos para proyectos de almacenamiento mediante baterías en Diego de Almagro y Copiapó.

Como parte de las medidas para potenciar el uso productivo del patrimonio fiscal, la ministra informó la firma de un convenio con el Ministerio de Economía para conformar una mesa técnica destinada a optimizar la valorización de los inmuebles provenientes de herencias vacantes e incorporarlos al nuevo plan de ventas.

A ello se suma una coordinación con el Ministerio de Energía para habilitar suelo fiscal destinado a proyectos de generación renovable, transmisión eléctrica e hidrógeno verde, principalmente en el norte del país, donde se concentra la mayor disponibilidad de terrenos fiscales y las mejores condiciones para el desarrollo de estas industrias.