Desborde del río Mataquito amenaza la conectividad de la Ruta 5, activa Alerta Roja y moviliza evacuaciones preventivas en la Región del Maule

El caudal del río alcanzó un umbral máximo durante la madrugada, ocasionando el desborde del afluente. Aunque hasta ahora sólo ha afectado a los potreros aledaños, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los puntos vulnerables, ya que se proyectan nuevas precipitaciones.

La madrugada de este martes, las aguas del río Mataquito en la Región del Maule, llegaron a su umbral máximo, ocasionando el desborde del afluente. Aunque hasta ahora sólo se reportan inundaciones en las riberas, sin afectación a viviendas ni a vías de conexión como la Ruta 5, Senapred declaró la Alerta Roja, generando la evacuación preventiva de los sectores colindantes al río.

El cause, que atraviesa la carretera 5 Sur registró, a la altura de Licantén, un caudal de 1.507 m3/seg. El director regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, declaró que “durante la tarde de ayer, noche y madrugada de hoy, monitoreamos los puntos críticos del río Mataquito. Hoy, alrededor de las 5 A.M., alcanzó su umbral máximo, donde se cambió desde a Alerta Roja por desborde. Afortunadamente, sólo ha afectado el borde del río, los potreros aledaños”.

Para las próximas horas, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los puntos vulnerables del cauce, ya que se proyectan nuevas precipitaciones, que oscilarán entre los 15 y 20 milímetros en el sector. Frente a este escenario, el delegado presidencial de la provincia de Curicó, Oscar Águila, hizo un llamado a la tranquilidad, asegurando que las medidas adoptadas son estrictamente precautorias y que se comunicará oportunamente cualquier situación de riesgo que pudiese afectar a los habitantes de Licantén y sus alrededores.

Afectaciones regionales

El impacto de este sistema frontal se extiende también a otras zonas del país, comprometiendo infraestructura vial y obligando a intensificar las labores de rescate, como las realizadas por bomberos en Pichirropulli, en la Región de Los Ríos, para evacuar a personas aisladas, y el levantamiento de alertas amarillas por crecidas en Molina, Curicó, Los Lagos y Valdivia, además de una Alerta Roja por desborde del río Biobío en Hualqui.

En la Región del Biobío, la Dirección de Vialidad reportó múltiples interrupciones de conectividad, destacando el cierre preventivo de rutas interiores que conectan localidades como Santa Bárbara, Alto Biobío y Mulchén. A estos cierres carreteros, se suma el corte de tránsito preventivo de la Ruta de la Madera en las comunas de Nacimiento y Santa Juana.

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Nuevo sistema frontal

De acuerdo a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, el sistema frontal en curso debiera declinar dentro de las próximas horas, en la mayor parte de las regiones que afecta; sin embargo, se prevé la llegada de un nuevo fenómeno a partir de este jueves, 30 de julio, que traerá características similares al de las últimas horas.

El experto en prevención de riesgos y desastres, Michel De L'Herbe comentó que “la complejidad de sistema que ingresará, está en que los suelos están saturados; por lo tanto, la capacidad para absorber el agua caída es muchísimo menor”. Agregó además que las precipitaciones junto con una isoterma alta, provocarán aumento de lluvia sobre la nieve en la cordillera, propiciando escenarios para deshielos.

“Que haya deshielos significa que los cursos de agua, los ríos y esteros, aumentarán su caudal. El riesgo de nuevos desbordes es latente, así como también las remociones de masa y aluviones”. En ese sentido, llamó tanto a las autoridades como a los habitantes de sectores en riesgo, a tomar a tiempo medidas preventivas, identificar vías de evacuación con tiempo y mantener siempre a mano una mochila de emergencia con alimentos e insumos necesarios para enfrentar eventualidades.