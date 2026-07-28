Chile coloca bonos por US$ 3.660 millones en Europa y recibe demanda 2,8 veces superior a la oferta
La colocación incluyó tres bonos con vencimientos a ocho, 12 y 20 años. El libro de órdenes alcanzó los 8.700 millones de euros y reunió 349 ofertas de inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.
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El Ministerio de Hacienda concretó este lunes una nueva colocación de deuda en los mercados internacionales al emitir tres bonos soberanos denominados en euros por 3.100 millones de euros (unos US$ 3.660 millones), operación que forma parte del programa de financiamiento del Fisco para 2026 y que recibió una demanda equivalente a 2,8 veces el monto ofrecido.
La emisión atrajo órdenes por 8.700 millones de euros, provenientes de 349 órdenes de cerca de 200 inversionistas institucionales de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, reflejando el interés de los mercados internacionales por la deuda chilena.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la operación "confirma la confianza de los inversionistas internacionales en Chile: en su solidez macroeconómica, en la seriedad de sus cuentas fiscales y en el manejo responsable de la deuda pública".
La colocación corresponde a la primera emisión internacional realizada bajo la Ley N° 21.831, que autorizó un mayor endeudamiento del gobierno central por hasta US$ 6.200 millones adicionales durante este año.
Tres tramos
La operación se estructuró en tres bonos con distintos plazos de vencimiento.
El primero corresponde a un instrumento a ocho años, con vencimiento en agosto de 2034, por 1.250 millones de euros y un rendimiento de 4,101%. El segundo, con vencimiento en 2038, alcanzó 1.100 millones de euros y una tasa de 4,424%, mientras que el tercero, con plazo a 20 años y vencimiento en 2046, se colocó por 750 millones de euros a un rendimiento de 4,759%.
Los títulos fueron emitidos bajo la legislación del estado de Nueva York y registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
Desde Hacienda señalaron que la emisión permite fortalecer la presencia de Chile en el mercado europeo y extender la curva de referencia en euros, facilitando además futuras emisiones de otros emisores nacionales en esa moneda. La operación también se enmarca en la estrategia del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento por moneda, plazo y base de inversionistas, aprovechando condiciones favorables de mercado.
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