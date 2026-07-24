Quiroz agradece a exsubsecretario y precisa que el procedimiento está en curso: "Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso que hay que esperar que termine”
Respecto a los aranceles impuestos por EEUU a Chile, entre otros muchos países, el ministro de Hacienda sostuvo que “obviamente esto es un revés, esto no es positivo”.
Noticias destacadas
Luego que en la noche de este jueves el gobierno anunciara que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, renunció por un resultado positivo en un control de drogas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el aporte de la exautoridad desempeñó por cuatro meses afirmando que se trata de un gran profesional.
Rodríguez descartó ser consumidor de drogas e informó que se someterá a pruebas adicionales de contra muestras en otro laboratorio. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, dijo a través de una declaración pública luego que desde La Moneda se informarán las razones de la dimisión.
Consultado por el tema la mañana de este viernes, Quiroz señaló que “para estas materias y las responsabilidades hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el gobierno”.
Agregó que “hay que esperar que el proceso termine, él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso, que hay que esperar que termine”.
Pero como la salida de Rodríguez ya es un hecho y se le reconoce al interior de Teatinos 120 como un co-equipo clave de Quiroz para impulsar la reforma de reactivación y reconstrucción, el jefe de las finanzas públicas respaldó el trabajo realizado por el ahora exsubsecretario.
“Él ha sido un tremendo aporte al ministerio, un tremendo profesional, muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración; vamos a tener que seguir trabajando en el ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, sostuvo el ministro.
El titular de Hacienda también comentó el arancel de 12,5% anunciado por Estados Unidos para varios países, incluido Chile, que afectará a varios productos: “Obviamente, esto es un revés, esto no es positivo”.
Agregó que “Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo, tener comercio con todos los países. Tenemos otros socios comerciales y Estados Unidos hace tiempo que va en un rumbo un poco distinto y esperamos que esta situación se vaya resolviendo después”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
“Comprábamos con sobreprecio”: exdirector de Azul Azul denuncia posible multipropiedad e irregularidades en el traspaso de jugadores entre Universidad de Chile y Huachipato
“Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante (…) El tercer socio”, señaló Juan Pablo Pavez.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad
Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete