Quiroz agradece a exsubsecretario y precisa que el procedimiento está en curso: "Él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso que hay que esperar que termine”

Respecto a los aranceles impuestos por EEUU a Chile, entre otros muchos países, el ministro de Hacienda sostuvo que “obviamente esto es un revés, esto no es positivo”.

Luego que en la noche de este jueves el gobierno anunciara que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, renunció por un resultado positivo en un control de drogas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el aporte de la exautoridad desempeñó por cuatro meses afirmando que se trata de un gran profesional.

Rodríguez descartó ser consumidor de drogas e informó que se someterá a pruebas adicionales de contra muestras en otro laboratorio. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, dijo a través de una declaración pública luego que desde La Moneda se informarán las razones de la dimisión.

Consultado por el tema la mañana de este viernes, Quiroz señaló que “para estas materias y las responsabilidades hay un procedimiento que sigue el Ministerio del Interior y el gobierno”.

Agregó que “hay que esperar que el proceso termine, él ha señalado que solicitó contramuestras y está en ese proceso, que hay que esperar que termine”.

Pero como la salida de Rodríguez ya es un hecho y se le reconoce al interior de Teatinos 120 como un co-equipo clave de Quiroz para impulsar la reforma de reactivación y reconstrucción, el jefe de las finanzas públicas respaldó el trabajo realizado por el ahora exsubsecretario.

“Él ha sido un tremendo aporte al ministerio, un tremendo profesional, muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración; vamos a tener que seguir trabajando en el ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, sostuvo el ministro.

Arancel: “Esto es un revés”

El titular de Hacienda también comentó el arancel de 12,5% anunciado por Estados Unidos para varios países, incluido Chile, que afectará a varios productos: “Obviamente, esto es un revés, esto no es positivo”.

Agregó que “Chile favorece el libre comercio, el multilateralismo, tener comercio con todos los países. Tenemos otros socios comerciales y Estados Unidos hace tiempo que va en un rumbo un poco distinto y esperamos que esta situación se vaya resolviendo después”.