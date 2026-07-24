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Cambios en Teatinos 120: Subsecretario de Hacienda presenta renuncia al gobierno

El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó la dimisión de Juan Pablo Rodríguezm quien dio positivo en un test de droga. El exfuncionario dijo que el resultado "no refleja mi realidad" y anunció acciones para esclarecer el caso.

Por: J. Vásquez y C. León

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 22:12 hrs.

Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Congreso
<p>Cambios en Teatinos 120: Subsecretario de Hacienda presenta renuncia al gobierno</p>

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