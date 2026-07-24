Cambios en Teatinos 120: Subsecretario de Hacienda presenta renuncia al gobierno

El Presidente de la República, José Antonio Kast, aceptó la dimisión de Juan Pablo Rodríguezm quien dio positivo en un test de droga. El exfuncionario dijo que el resultado "no refleja mi realidad" y anunció acciones para esclarecer el caso.

Cambios en el equipo se presentaron esta noche en el Ministerio de Hacienda, con la sorpresiva renuncia del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

La decisión fue oficializada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, a través de un comunicado de prensa.

Rodríguez fue pieza fundamental en el equipo que acompañó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en el Congreso, en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción y reactivación nacional.

El motivo de su remoción del cargo, según detalló el biministro del Interior, Claudio Alvarado, se debe a que el funcionario dio positivo en un test de droga.

En su reemplazo, en calidad de subrogante, asumirá el actual coordinador de regulación económica y jefe de asesores, Tomás Bunster.

Bunster es ingeniero civil de la Universidad Católica, y magíster en ciencias de la ingeniería de la misma casa de estudios. Además, mantiene una estrecha relación con Quiroz, a quien acompañó en toda la etapa de instalación.

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Las razones

Alvarado explicó que la salida del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respondió a la política de transparencia que fijó el gobierno frente a los controles de consumo de drogas aplicados a las autoridades. Según detalló, aunque Rodríguez obtuvo un resultado negativo en la primera muestra del examen realizado en abril, la segunda muestra de un nuevo test practicado en junio arrojó un resultado positivo.

Así, el ministro precisó que el proceso aún no concluye, ya que resta el análisis de la contramuestra y que el propio exsubsecretario informó que se someterá a pruebas adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier consumo. Sin embargo, sostuvo que la notificación legal del resultado obligó al Ejecutivo a actuar antes de contar con un resultado definitivo.

"El Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia y, si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia", afirmó, al tiempo en que agradeció la labor desempeñada por Rodríguez.

La respuesta del exsubsecretario

Minutos después de que Presidencia informara su salida, Rodríguez difundió una declaración pública en la que confirmó su salida y respaldó que la decisión responde al resultado del test.

"Tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad", señaló.

Agregó: "No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra", afirmó.

En su mensaje también agradeció al Presidente Kast por haberle permitido integrar el equipo de gobierno, al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su respaldo, y a los funcionarios del ministerio con quienes trabajó durante su gestión.

"Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos", concluyó.

Rodríguez es la segunda autoridad de esta administración en ser removida de sus funciones tras dar positivo a un test de drogas. En junio pasado, el Ministerio de Agricultura informó que se aceptó la salida de Jorge Heiden como seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota.