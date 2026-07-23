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Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad

Catastro de Colliers estima pérdidas por más de US$ 400 millones en infraestructura pública y US$ 200 millones en vivienda. La emergencia deja cerca de 29.000 casas dañadas y 65.000 personas afectadas.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 17:08 hrs.

Valeria Ibarra temporal catástrofes Coquimbo Atacama
<p>Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad</p>

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