Sistema frontal deja daños por más de US$ 700 millones: infraestructura pública concentra más de la mitad

Los daños provocados por el sistema frontal que golpeó a la zona centro-norte del país superan los US$ 700 millones,según un catastro elaborado por la consultora Colliers, que dimensiona por primera vez el impacto económico de la emergencia que mantiene bajo estado de catástrofe a la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco.

El balance humano y material sigue escalando. De acuerdo con el último reporte de Senapred, la emergencia ha dejado 13 personas fallecidas, cerca de 29.000 viviendas con daños de diversa consideración y alrededor de 65.000 personas directamente afectadas, entre lesionados, damnificados, albergados y aislados.

"En infraestructura pública, conectividad, redes eléctricas y servicios básicos estimamos costos superiores a US$ 400 millones. En materia de vivienda, los daños alcanzarían alrededor de US$ 200 millones", detalla Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, quien a inicios de la semana había cuantificado los perjuicios en US$ 400 millones.

Agro: pérdidas pese al agua acumulada

El catastro dedica un capítulo al sector agrícola, donde el balance es de doble cara. Más allá de la positiva acumulación de agua en los embalses y de la reserva hídrica que representa la nieve caída en la cordillera, la consultora contabiliza inundaciones de superficies sembradas y hectáreas productivas, daños en infraestructura agrícola y de riego en distintas regiones, y pérdidas de parrones de uva de mesa y uva pisquera en Atacama y Coquimbo. En este ámbito, los daños se estiman en aproximadamente US$ 75 millones.

A ello se suman otros rubros golpeados por la emergencia. "En otros sectores como el comercio, el turismo y la minería, estimamos pérdidas por al menos US$ 50 millones, producto del cierre de establecimientos comerciales, la disminución de ingresos en el turismo y las interrupciones de faenas, además de los problemas de acceso que han afectado a la actividad minera", señala Gleisner.

Las cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que avance el catastro en las zonas que permanecen aisladas, indicó la consultora.