Antonio Walker, de la SNA, advierte que los daños del temporal son millonarios y que el mayor desafío estará en reconstruir la infraestructura
El dirigente del agro se refirió a lo inédito del evento meteorológico: “este es el frente atmosférico más grande que he visto”.
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“Los US$ 400 millones de daños estimados al inicio se quedan muy cortos”. Con esa advertencia, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, aseguró que el costo económico del sistema frontal que azotó a las regiones de Atacama y Coquimbo será muy superior a las primeras estimaciones.
Las intensas precipitaciones de los últimos días provocaron desbordes de ríos, inundaciones y aluviones que dejaron miles de personas afectadas, obligaron al Gobierno a decretar estado de catástrofe en Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco (Atacama). El temporal también provocó cortes de rutas, destrucción de puentes, interrupciones en sistemas sanitarios, daños en canales de riego y serias complicaciones para la conectividad y el abastecimiento.
En ese contexto, Walker aseguró que el principal costo económico no estará asociado únicamente a la actividad agrícola, sino, sobre todo, a la reconstrucción de la infraestructura pública dañada.
“Basta imaginar lo que significa reconstruir toda la infraestructura vial, que es el principal daño. A eso hay que sumar las viviendas, las sanitarias y los canales que han colapsado o quedado destruidos”, sostuvo.
El dirigente agregó que aún es difícil dimensionar el impacto total. “El gran desafío hoy es cuantificar las pérdidas en medio de una emergencia. Hay daños por las reparaciones de infraestructura, pérdidas para el comercio mientras dura la contingencia y, además, el impacto que puede tener el alza de algunos precios. Pero, por lejos, el mayor daño está en la infraestructura: ese es el grueso de las pérdidas”, afirmó.
Walker también se refirió a lo inédito del evento. “Este es el frente atmosférico más grande que he visto. Nunca nos había tocado enfrentar lluvias tan concentradas, con un nivel de precipitaciones tan alto en un período tan corto”. Y lo enmarcó en el contexto de cambio climático y de prolongada sequía.
Con todo, el presidente de la SNA destacó que las precipitaciones también dejaron un efecto positivo de largo plazo, al contribuir a recuperar las reservas de nieve y aumentar la disponibilidad de agua en embalses y acuíferos, un alivio para un país que venía de atravesar el período más seco de su historia reciente.
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