Presidente Kast anuncia Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco por emergencia por sistema frontal
El mandatario anunció la medida tras las evaluaciones realizadas con la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHOA, e informó que el subsecretario de Desarrollo Regional ya se encuentra en terreno apoyando a la delegada provincial del Huasco debido a los cortes de rutas
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Tras un Consejo de Gabinete en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast confirmó durante la mañana de este lunes la decisión de declarar Estado de Catástrofe para las zonas más afectadas por el sistema frontal, específicamente la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco.
El mandatario comunicó la medida tras las evaluaciones realizadas con la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHOA, e informó que el subsecretario de Desarrollo Regional ya se encuentra en terreno apoyando a la delegada provincial del Huasco debido a los cortes de rutas.
Además agregó que se instruyó al ministro de Obras Públicas permanecer en la Región de Coquimbo para coordinar las labores de respuesta y recuperación.
Hasta la noche del domingo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, había señalado que las herramientas disponibles eran suficientes para enfrentar la fase de emergencia.
En la práctica, este anuncio significa que las localidades mencionadas tendrán una mayor agilidad en la destinación de recursos, así como en el trabajo de las fuerzas armadas en terreno.
Cabe destacar además, que la medida tiene una duración determinada de 90 días desde la comunicación de la misma.
Además el jefe de Estado confirmó que solicitó mantenerse en la provincia de Huasco al subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Fernández, así como al Subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, los que deberán ser de apoyo para el delegado de la provincia, Juan Donoso.
Quien también deberá estar presente desde la región de Coquimbo, es el ministro de Obras Públicas, Louis De Grange, evaluando el impacto de cortes de ruta ocasionados en la zona afectada por el sistema frontal.
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