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Presidente Kast anuncia Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco por emergencia por sistema frontal

El mandatario anunció la medida tras las evaluaciones realizadas con la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHOA, e informó que el subsecretario de Desarrollo Regional ya se encuentra en terreno apoyando a la delegada provincial del Huasco debido a los cortes de rutas

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 09:55 hrs.

desastres inundaciones Coquimbo Presidente José Antonio Kast
<p>Presidente Kast anuncia Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco por emergencia por sistema frontal</p>

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