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CPI advierte que congelamiento de obras concesionadas abre un flanco para la banca: “Es una señal gravísima”

Carlos Cruz cuestionó el argumento fiscal del Ejecutivo, mientras actores del sector advirtieron que la decisión instala un riesgo que hasta ahora no se consideraba.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 20:40 hrs.

Magdalena Espinosa Banca MOP Construcción infraestructura Concesiones
<p>CPI advierte que congelamiento de obras concesionadas abre un flanco para la banca: “Es una señal gravísima”</p>

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