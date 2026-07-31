CMS Carey & Allende ficha a Ignacio Alfaro como director
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CMS Carey & Allende incorporó al abogado Ignacio Alfaro como director de su práctica Corporativa y M&A. El profesional es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un LLM de Columbia University. Cuenta con más de una década de experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamiento, mercado de capitales y proyectos de energía y minería.
Anteriormente trabajó en Norton Rose Fulbright, en Washington D.C., donde se desempeñó en financiamiento internacional de proyectos. Además, es profesor de Temas Avanzados de Derecho Corporativo en la Universidad Católica y profesor invitado del Magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad de los Andes. En la firma señalaron que con su llegada, buscan fortalecer su capacidad de asesoría en transacciones de importancia estratégica.
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