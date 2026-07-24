Kathleen Barclay, expresidenta de Endeavor Chile:“Chile nunca va a ser Silicon Valley y no debería serlo”

Kathleen Barclay llegó al país en 1982, a los 25 años, para trabajar en la reestructuración de la deuda soberana en el área de créditos corporativos para Latinoamérica del Chase Manhattan Bank, hoy parte de JPMorgan. Y nunca se fue.

Más de cuatro décadas después, la estadounidense, nacida en Siracusa, es una de las voces influyentes del mundo empresarial chileno y acaba de cerrar un ciclo como presidenta de Endeavor Chile, cargo que ocupó desde 2023 y que, desde junio pasado, asumió el fundador de ALTO, Jorge Nazer.

En esta entrevista con DF desde Nueva York, la primera que da tras dejar la presidencia de Endeavor Chile, Barclay repasa lo que logró, los puntos que quedaron pendientes y realiza un diagnóstico acerca del estado actual del ecosistema emprendedor chileno, sus brechas y fortalezas: “Chile nunca será Silicon Valley y no debería serlo”.

Y aunque dejó la presidencia, eso no significa que dejará la red de emprendedores de alto impacto, pues continuará como past president y consejera.

Lo que viene para ella se divide en tres frentes. El primero son las organizaciones sin fines de lucro, en las que, además de Endeavor, tiene cargos como directora en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) y en la Universidad Adolfo Ibáñez -donde valora las artes liberales y el pensamiento crítico como “herramientas clave en un mundo que cambia rápido”- y en la Fundación Fondo de la Naturaleza, donde impulsa la conservación como parte de la identidad del país.

El segundo son los directorios en los que forma parte: MetLife Chile, la fintech Cumplo y Geomar.

Y el tercer frente es la consultoría estratégica en energía, minería y proyectos en el sur, donde identifica la permisología como el gran desafío actual.

“El tiempo que uno dedica al diálogo con las comunidades está muy bien invertido, porque genera confianza. Y la confianza es parte del éxito de cualquier proyecto”, dijo.

“Hay que entender que salir de Chile no es un pecado: en muchos casos es necesario para escalar, y hace falta más flexibilidad en los programas del gobierno para financiar esa expansión internacional”.

Logros y pendientes en Endeavor

- Cuando asumió la presidencia de Endeavor Chile en 2023 declaró que la red tenía que transitar a un mundo donde los emprendedores fueran los protagonistas. ¿Se logró ese objetivo?

- De todas maneras. Mi misión tenía varios objetivos, pero ese era el más importante y me siento con la misión cumplida.

Por primera vez dejamos a un emprendedor (Jorge Nazer) como presidente de Endeavor. Es alguien que ha sido exitoso, que expandió su compañía en Estados Unidos, que ha dedicado siempre mucho tiempo a la red y que hoy tiene el tiempo para aportar de vuelta. Ese liderazgo de alguien que entiende y ha pasado por todos los desafíos que tiene un emprendedor es tremendamente inspirador para los que vienen.

-¿Qué más cambió durante su gestión?

-Tuvimos que fortalecer el pipeline (flujo) de emprendedores en Chile, porque estábamos eligiendo a uno, a lo mejor a dos emprendedores Endeavor por año. Si pensamos en la misión de esta red, se necesita más que eso.

Hace tres años lanzamos el programa Scale-Up, que es una etapa previa al proceso internacional de selección y, de esta forma, estamos identificando emprendedores más temprano y acelerando su camino.

En los últimos años hemos elegido emprendedores de compañías como Runway y Zapping, y hace unas semanas Global66 fue seleccionada en Grecia.

También hicimos un cambio en la dirección ejecutiva con la llegada de Patricio Rojas, que es emprendedor, ha estudiado este ámbito y ha invertido en startups, es decir, entiende de corazón lo que es.

- ¿Qué quedó pendiente?

- Siempre hay desafíos pendientes, por eso es importante el cambio. El nuevo presidente ya planteó algo que parece obvio, pero que va a tener mucho impacto: sumar más emprendedores exitosos como mentores. Ellos quieren hablar con alguien que está pasando por lo mismo, porque es muy difícil ser emprendedor y los problemas que tienen son distintos.

También queda pendiente seguir conectando mejor a los socios dentro de la red internacional, que pronto va a llegar a más países, y fortalecer los vínculos con inversionistas.

Hemos hecho un trabajo importante con family offices y con el mundo del venture capital (capital de riesgo), pero todavía hay mucho por hacer.

“El fin de un emprendedor no es conseguir plata ni vender la compañía. Es generar empleo, oportunidades y cambiar el mundo. Lo que pasó con las valorizaciones fue exagerado, como en todo el mundo, y estamos volviendo a los principios”.

Ecosistema local

-¿Cuál es su diagnóstico del ecosistema chileno de startups?

- Lo encuentro muy potente. Veo gente que está pensando en cosas totalmente nuevas y que realmente quiere tener impacto en la generación de empleo. Eso empuja a la economía más tradicional, porque tiene que competir con los emprendedores y la competencia es buena para todos.

Hubo un boom de financiamiento, pero el objetivo nunca fue el dinero. El fin de un emprendedor no es conseguir plata ni vender la compañía. Es generar empleo, generar oportunidades y cambiar el mundo. Lo que pasó con las valorizaciones de 2020 y 2021 fue algo exagerado, como en todo el mundo, y estamos volviendo a los principios: alguien que tiene una buena idea, que sabe escalarla y que sabe hacer las transiciones que tiene que hacer. Hoy veo algo más balanceado.

- En las etapas tempranas hay bastante oferta de financiamiento. ¿Cree que la brecha principal del ecosistema sigue siendo el capital en fases más avanzadas?

- Yo empiezo desde la posición de que un buen emprendimiento siempre va a encontrar financiamiento, porque hay plata para buenas ideas. Tiene que ser una buena idea, bien pensada y organizada de una forma que le permita escalar como empresa.

Dicho eso, hay necesidades concretas. Hay que entender que salir de Chile no es un pecado: en muchos casos es necesario para escalar, y hace falta más flexibilidad en los programas del gobierno para financiar esa expansión internacional.

También es clave que más family offices chilenos se involucren, porque los chilenos que han tenido éxito van a ser más capaces de identificar los elementos que hacen exitoso un emprendimiento acá. Si alguien viene de Silicon Valley... Chile nunca va a ser Silicon Valley y no debería serlo. Chile es otra cosa. Se necesita entender cuáles son las fortalezas del país, cuáles son las necesidades, cuáles son los emprendimientos que Chile necesita para crecer.

- ¿Y qué movimientos concretos están haciendo en esa dirección?

- Hoy el directorio de Endeavor tiene a Nicolás Berman, de Kaszek, que es probablemente el número uno en financiamiento de venture capital en América Latina. Empezó con Mercado Libre y entiende perfecto todo el sistema.

Y también tiene a Laura González, de The Venture City, de Miami, que está mirando cómo expandir su organización en Chile. Eso ayuda mucho a conectar emprendedores con inversionistas.

El gobierno y las “señales de importancia”

-¿Cómo ve la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast para el ecosistema?

- Endeavor no es político. Y lo que me encanta de los emprendedores es que ellos dicen: “La política es otro elemento que tengo que manejar”.

No se ponen histéricamente positivos ni histéricamente negativos con ningún signo (político).

Yo creo que este gobierno está mandando señales de la importancia del crecimiento y en una economía que crece más rápido, un emprendedor tiene la posibilidad de crecer más rápido también. Entonces, este mensaje es positivo.

Las inversiones grandes que se han anunciado en minería van a abrir puertas importantes. Pero independientemente de los gobiernos, los emprendedores van a encontrar el camino.