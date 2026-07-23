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De oficinas a departamentos: Ciudad Empresarial consolida transformación y cuadruplica su oferta residencial en cinco años

Tras el cambio al Plan Regulador de Huechuraba y el avance de obras como AVO y el futuro teleférico, la oferta habitacional pasó de 3 a 12 proyectos. El desarrollo residencial convive con una recuperación del mercado de oficinas, cuya vacancia cayó a 6,7%.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 11:39 hrs.

<p>De oficinas a departamentos: Ciudad Empresarial consolida transformación y cuadruplica su oferta residencial en cinco años</p>

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