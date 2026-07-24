Sindicato profesional de "Chuqui" rompe el silencio y dice que no hay sobreproducción: "Las 20 mil toneladas (…) están en regla"

La auditoría interna que remeció a la estatal y terminó con un gerente despedido, una denuncia penal y el recálculo de bonos para más de 6.300 personas sumó un nuevo capítulo.

Por primera vez desde el inicio del caso, el Sindicato de Profesionales de la División Chuquicamata de Codelco (Supervisión) se pronunció sobre los niveles de sobreproducción investigados en diciembre de 2025.

En una declaración pública emitida este viernes en Calama, el directorio sindical rechazó cualquier devolución de bonos por parte de sus representados y puso en duda el fundamento técnico de la auditoría que originó las sanciones.

"No estamos en condiciones de validar ningún mecanismo que involucre algún tipo de devolución de recursos económicos por parte de nuestros representados, mientras no se aclare con rigurosidad lo sucedido", señala el texto, que exige además que "los verdaderos responsables se hagan cargo del daño reputacional" causado a trabajadores y supervisores.

El punto de fondo de la declaración es que, según el sindicato, no hubo tal sobreproducción, por lo cual no se deben devolver los bonos.

"Las 20 mil toneladas de óxidos de Chuquicamata están en regla y bajo norma", afirma la organización, que sostiene que el mineral está disponible para procesarse de inmediato, cumple la normativa ambiental y de seguridad y cuenta con un protocolo de prueba firmado entre las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic. Por eso, concluye, "no advertimos fundamentos que justifiquen una devolución porque no existirían bonos mal pagados en nuestra división".

De acuerdo con cifras entregadas por el propio directorio sindical, del total de US$ 14,3 millones en bonos, unos US$ 10 millones corresponden a Chuquicamata. De esos, cerca de US$ 7 millones fueron para los alrededor de 700 supervisores de la división -el estamento que representa el sindicato- y otros US$ 3 millones para los trabajadores rol B.

Qué disputa el sindicato

La declaración apunta al recálculo de incentivos que Codelco instruyó tras su auditoría interna, que reveló sobreproducción.

Esa revisión detectó que 26.875 toneladas de cobre fino -20.000 de óxidos de Chuquicamata y 6.875 de Ministro Hales- se reconocieron como producción terminada en diciembre de 2025 cuando debían mantenerse como productos en proceso, según las normas internas.

Cabe recordar que el hallazgo derivó en el despido del gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, amonestaciones a otros ejecutivos, una denuncia ante el Ministerio Público y el recálculo de bonos por US$ 14,3 millones, que alcanzó a más de 6.300 trabajadores de cuatro reparticiones: Chuquicamata, Ministro Hales, Casa Matriz y la Vicepresidencia de Proyectos.

Frente a eso, el sindicato desarrolla un argumento normativo en el comunicado.

En detalle, se apoya en las dos normas que regulan cómo la estatal mide su producción -la Normativa Codelco Corporativa N°2 (NCC-2) y la Instrucción Financiera Corporativa N°108 (IFC-108)- y en la excepción que ambas contemplan para materiales no listados en el "Anexo 9.3", siempre que el negocio genere un beneficio para la corporación.

En la línea de óxidos, dice, el cobre nuevo (P0) equivale al cobre divisional (P1), y esos minerales se contabilizaron para que Radomiro Tomic los enriqueciera mediante el Servicio de Procesamiento Interdivisional (SPI) y los transformara en producción comercializable (P2). Ese proceso, agrega, genera un aporte de US$ 20 millones para la compañía.

De ahí que el directorio sindical estime que la interpretación sostenida en la auditoría "tiene errores conceptuales" e "inconsistencias que ameritan ser revisadas".

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La condición sobre KPMG

El comunicado también se pronuncia sobre la auditoría externa que el directorio de Codelco encargó a KPMG el 21 de julio para revisar los reportes de producción de 2024 y 2025.

El sindicato pide que ese proceso se desarrolle "con los mayores estándares de transparencia e independencia" y plantea que la actual presidenta del Comité de Auditoría, la directora Tamara Agnic, "mantuvo anteriormente una relación profesional con dicha firma", algo que -sostiene- debe transparentarse "sin que ello implique cuestionamiento alguno respecto de su actuar futuro".

La declaración, firmada por el directorio del Sindicato de Profesionales de Codelco Chuquicamata, cierra ofreciendo aportar antecedentes al proceso: "Quedamos totalmente disponibles para aportar todos los antecedentes que se requieran en pos de llegar a la verdad".