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Sindicato profesional de "Chuqui" rompe el silencio y dice que no hay sobreproducción: "Las 20 mil toneladas (…) están en regla"

Advirtieron que no existen fundamentos que "justifiquen una devolución" de los bonos porque no "estarían mal pagados". Además, el sindicato apunta a un supuesto vínculo previo entre la directora Tamara Agnic y KPMG, firma que realiza la auditoría externa encargada por el directorio.

Por: S. Burgos y F. Noguera

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 18:40 hrs.

Sandra Burgos Codelco bono empresas producción Minera Minería Francisco Noguera
<p>Sindicato profesional de "Chuqui" rompe el silencio y dice que no hay sobreproducción: "Las 20 mil toneladas (…) están en regla"</p>

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