Tras reportes abultados: directorio de Codelco encarga a KPMG auditoría externa a producción de 2024 y 2025

El recién salido CEO de Codelco, Rubén Alvarado, y la directora de la estal, Tamara Agnic, en sesión del Congreso.

La decisión fue informada por la directora y presidenta del Comité de Auditoría, Tamara Agnic, ante la comisión investigadora de la Cámara. La revisión busca ampliar el análisis más allá de las toneladas cuya contabilización motivó la investigación interna y las sanciones aplicadas por la estatal.

El directorio de Codelco decidió dar un nuevo paso en la investigación por las inconsistencias detectadas en los reportes de producción de fines de 2025. La estatal encargó a KPMG una auditoría externa independiente para revisar los reportes de producción correspondientes a los años 2024 y 2025, con el objetivo de verificar la información reportada y fortalecer los controles internos.

La decisión fue dada a conocer este martes por la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, durante su presentación ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza el caso.

Según explicó, la auditoría interna realizada por la empresa se concentró en las 26.875 toneladas de cobre que fueron reconocidas como producción terminada en diciembre de 2025 y que posteriormente fueron corregidas. Sin embargo, el directorio optó por ampliar la revisión.

"Para mayor tranquilidad de la Corporación y, por supuesto, de todos los chilenos, el directorio estableció la revisión de los años 2024 y 2025", señaló Agnic.

Corregir información

La directora de la estatal sostuvo que la respuesta de la empresa frente a este episodio fue investigar los hechos, corregir la información reportada, recalcular incentivos variables, aplicar sanciones administrativas y remitir los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual existencia de responsabilidades penales.

"La respuesta responsable frente a un hecho de esta naturaleza no es minimizarlo, sino investigarlo con independencia, establecer los hechos, determinar responsabilidades, corregir la información y fortalecer permanentemente los controles", afirmó.

Agnic agregó que el trabajo del directorio no concluye con la investigación interna. "La verdadera prueba de la gobernanza no termina con esta investigación. Terminará cuando podamos verificar que las medidas fueron implementadas, que los controles operan efectivamente en la práctica y que el directorio recibe aseguramiento suficiente sobre su funcionamiento", indicó.

Durante su exposición, también explicó que la minera estatal opera bajo un esquema de tres líneas de control: las áreas operativas, las funciones de supervisión y gestión de riesgos, y la Auditoría Interna, la que reporta directamente al Comité de Auditoría del directorio.

La contratación de KPMG representa la primera revisión externa integral de los reportes de producción del período involucrado en el caso y busca entregar una validación independiente de la información operacional tras uno de los episodios de control interno más relevantes que ha enfrentado la estatal en los últimos años.