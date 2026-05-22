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Tamara Agnic, directora de Codelco: "Una denuncia de esta naturaleza no podía quedar en el bolsillo de nadie (...) tenía que tener garantías de que se llegaría hasta el final"

La presidenta del CACE explica que este comité fue el encargado de supervisar la auditoría interna por la sobreestimación de la producción en 2025, porque se trata de hechos que podían involucrar procesos bajo responsabilidad de la administración y que, por tanto, había que resguardar la investigación de cualquier interferencia.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 18:30 hrs.

Sandra Burgos empresas Codelco investigación Minera Minería
<p>Tamara Agnic, directora de Codelco: "Una denuncia de esta naturaleza no podía quedar en el bolsillo de nadie (...) tenía que tener garantías de que se llegaría hasta el final"</p>

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