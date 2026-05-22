Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo, y las perspectivas para 2026: “Debiéramos tener ventas y utilidades históricas”

Mientras su modelo de negocios donde la minería explica el 65% de los ingresos recibió un fuerte empuje con la alianza cerrada este mes con la gigante Bechtel, el grupo constructor sorteó la crisis del negocio inmobiliario y activó la compra de terrenos en Chile y Perú.

En momentos donde el sector construcción atraviesa en general por escenario donde las expectativas de reactivación de cara a 2026 aún no se ven reflejadas en los balances, Echeverría Izquierdo forma parte de un selecto grupo de empresas que resalta por sus buenos resultados.

Con una estructura diversificada, pero al mismo tiempo enfocada firmemente en cuatro pilares -construcción y montaje para la minería, servicios especializados, soluciones habitacionales para el segmento medio y edificación mixta y comercial- la compañía ha sabido aprovechar el auge de la minería y sortear el difícil ciclo del negocio inmobiliario.

Entre los puntos altos de sus resultados al cierre del primer trimestre, las ventas consolidadas escalaron 42% a $190.883 millones, las utilidades en casi 12% a $ 5.732 millones y el EBITDA en 28% a $15.154 millones, profundizando la tendencia de los ejercicios precedentes.

Los números demuestran que Echeverría Izquierdo está cosechando los frutos del profundo cambio estratégico que delineó en 2020 e implementó en los años siguientes.

“Hemos mantenido la consistencia de esos cuatro focos donde veíamos inversión, que eran rentables para nosotros y donde teníamos ventajas competitivas y know how. Y eso nos ha permitido consolidar estos negocios que establecimos a lo largo de los años", destacó Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo.

A partir de la confianza puesta en este modelo y sus resultados, la ejecutiva proyectó para el actual ejercicio que "vamos a terminar vendiendo más que el año pasado; debiéramos tener una venta y una utilidad históricas”.

Y esas perspectivas se fundan no sólo en el primer balance operativo de 2026, sino también en indicadores clave como el backlog, donde "hoy tenemos más o menos $ 800 mil millones -con contratos firmados, con un riesgo de que no se ejecuten cercano a cero- que corresponderían a aproximadamente 15 meses de venta del año pasado".

La CFO destacó que pese al fuerte aumento de las ventas entre los periodos enero-marzo de 2025 y 2026, el backlog de primer trimestre subió casi 5% en la misma comparación, “lo que es súper relevante en términos de nuestra capacidad de reposición, más cuando se tienen grandes contratos, y el hecho de que hoy tengamos proyectos en estudio por unos $ 1,6 billones nos da luces de que el backlog se va a poder ir reponiendo”.

Las oportunidades tras la alianza con Bechtel

La gran apuesta de Echeverría Izquierdo fue la prioridad por la minería, lo cual se tradujo en decisiones como la orientación de sus filiales Pilotes Terratest y Nexxo de lleno en ese rubro. “Los resultados del primer trimestre reconfirman que estamos en la senda correcta. A marzo de 2025 un 53% de los ingresos provenía de la minería, mientras hoy representan un 65%”, detalló la CFO, quien destaca el escenario que viene, acorde con las estimaciones que apuntan a inversiones mineras por US$ 104 mil millones en el próximo decenio.

“Estos ingresos que aporta la minería tienen, además, la gracia de que nos hemos adjudicado bastantes contratos de mantención a plazos mucho mayores –algunos hasta 2030-, por lo que nuestro backlog es mucho más largo”, subrayó, destacando la composición en partes iguales entre los segmentos de montaje y construcción, y de servicios especializados, que hasta hace dos años era minoritario.

“Viene bastante trabajo en el sector minero, en el cual nos dedicamos a dos negocios: contratos servicios de mantención –más enfocados en el OPEX- y a proyectos más CAPEX con una inversión proyectada bastante grande y que se van a adjudicar entre 2027 y 2028”, explicó Gomien.

En este escenario, Echeverría Izquierdo anunció a inicios de mayo su asociación con la gigante estadounidense de ingeniería y construcción, Bechtel, uno de los grandes anuncios en esta industria de los últimos años.

- ¿Qué expectativa tienen en relación a ese acuerdo?

-Esta alianza con los número uno en ingeniería a nivel mundial enfocada en la minería –con quienes llevábamos un buen tiempo en conversaciones- para nosotros es muy estratégica, mirando estos grandes proyectos que se vienen en los próximos años. Bechtel aporta todo su know how y nosotros el conocimiento a nivel local.

-¿A qué tipo de proyectos postularán?

-Estamos estudiando proyectos bien grandes que vienen, lo cual aumentaría significativamente el volumen de contratos en el área. Vamos junto a Bechtel, ellos se ganan el contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction, modelo también conocido como "llave en mano") completo y nos subcontratarían para la construcción. Ahí podemos escalar a proyectos de dimensiones mucho mayores.

-Ya que la firma tiene presencia en Perú, ¿hay un potencial de expansión?

-Por el momento estamos mirando solo proyectos específicamente en Chile. Pero estamos presentes en Perú, así que para el futuro eventualmente el tema podría irse hacia allá.

- De adjudicar contratos junto a Bechtel ¿cuánto podría subir la participación de la minería en los ingresos de Echeverría Izquierdo?.

-Vamos a ir a contratos mucho más grandes que hoy no están considerados en nuestro backlog. Hoy nuestra expectativa es mantenernos el porcentaje del foco en minería dentro de nuestros ingresos en un 65%, o subir un poco a 70%, porque la torta completa va a crecer, en minería, en el desarrollo inmobiliario y en edificación comercial y mixta. En el fondo, la empresa va a crecer.

Los planes inmobiliarios

-¿Cuál es la cartera actual de proyectos inmobiliarios?.

-Hoy tenemos en venta seis proyectos en Chile, uno de los cuales es un DS19 (Programa de Integración Social y Territorial del Minvu) en Antofagasta en cuatro etapas, más otro proyecto en la comuna de Ñuñoa –en dos etapas. Y Perú hoy estamos con cuatro proyectos en venta en la ciudad de Lima.

-En el escenario general de repunte de las ventas de viviendas en la segunda mitad de 2025 seguido de un estancamiento los últimos meses ¿cuál ha sido el desempeño de la firma?

-Como estamos en el segmento profundo (hasta 4.000 UF- 4.500 UF) a nosotros nos ha ido bastante bien y se ha recuperado la venta inmobiliaria, disminuimos mucho el stock y estamos mirando con buenos ojos la recuperación.

-¿Los benefició el subsidio a los dividendos?

-Sí, se vio un aumento en venta, y las operaciones con subsidio llegaron a las 375 unidades en 2025. Es el segmento en el que estamos, con un 90% de nuestras unidades se ubican hasta las 4.000 UF.

-¿Debería extenderse esta medida?

-Creemos razonable pensar que se va a ampliar el subsidio a la tasa. Fue una buena política que causó un efecto innegable en las ventas.

-¿Qué proyectos inmobiliarios van a lanzar este año?

-En Chile debiéramos salir a la venta con dos proyectos adicionales, más un proyecto en Perú. Y estamos comprando terrenos en ambos países, siempre enfocados en el segmento profundo. No es para tener un banco de terrenos, sino que debiéramos iniciar la construcción más o menos en un año, dependiendo de los permisos.

-¿Cómo evalúa la estrategia de reactivación del sector construcción y de reducción de la permisología?

-Vemos con buenos ojos algunas medidas dentro del proyecto de Reconstrucción. Por ejemplo, todo lo referido al DFL 2 y la eliminación del IVA por 12 meses, aunque creemos que tendrá un impacto menor al esperado. Pero, en paralelo, se está viendo una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que plantea algunos cambios a las densidades y aspectos como la cantidad de estacionamientos. Si se aprueba eso, va a generar bastante dinamismo.

-Estas mejores perspectivas ¿los llevaron a activar las inversiones en el rubro inmobiliario?

-Sí bien ya antes el directorio había dado el vamos para salir a buscar terrenos, revisando los posibles cambios de la ordenanza y de la Ley de Reconstrucción decidimos acelerar esta salida a comprar. Siempre con un foco en segmento profundo en comunas consolidadas dentro de ciudades como, por ejemplo, Santiago, Concepción y Viña del Mar.

-¿Esto incidió en la decisión de elevar en 75% su plan de inversión para 2026 a US$ 120 millones?

-Sí. Eso va en línea con la aceleración del proceso de la compra de terrenos inmobiliarios.

-La semana pasada se informó que la empresa levantará un edificio de oficinas en una ubicación emblemática de la calle Isidora Goyenechea para el grupo Fischer ¿qué relevancia tiene para la cartera de la compañía?

-El mercado de oficinas estuvo detenido en los últimos años, y estamos bien orgullosos de que el primer edificio de oficinas de este tipo que se va a hacer, lo construiremos nosotros. Es un mercado dentro de nuestros focos porque tenemos un expertise innegable.

-¿Cuándo van a empezar a ejecutar las obras?

-Ya iniciamos los trabajos previos y la obra gruesa debería iniciarse hacia diciembre de este año.

-La empresa está ejecutando la ampliación del mall Parque Arauco ¿Están viendo otros proyectos de construcción en este rubro?

-En el área de edificación comercial y mixta tenemos muchos proyectos en estudio y algunas propuestas presentadas en conversaciones con varios mandantes. El área de estudios está viendo iniciativas como ampliaciones de malls y edificios comerciales. Existe harto dinamismo en proyectos en estudio que en un plazo relativamente cercano deberían ir cerrándose.