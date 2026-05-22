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En la mente del CFO

Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo, y las perspectivas para 2026: “Debiéramos tener ventas y utilidades históricas”

Mientras su modelo de negocios donde la minería explica el 65% de los ingresos recibió un fuerte empuje con la alianza cerrada este mes con la gigante Bechtel, el grupo constructor sorteó la crisis del negocio inmobiliario y activó la compra de terrenos en Chile y Perú.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 08:23 hrs.

Construcción Reactivación Inmobiliario gerentes Jorge Isla
<p>Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo, y las perspectivas para 2026: “Debiéramos tener ventas y utilidades históricas”</p>

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