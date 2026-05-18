Renzo Corona reemplazará a Holger Paulmann en la presidencia de Icare

Este lunes, el directorio del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) sesionó y definió como nuevo presidente de la entidad a Renzo Corona en reemplazo de Holger Paulmann Mast.

Corona, quien actualmente está vinculado a Icare desde hace más de una década y se incorporó a su directorio en julio de 2022, asumirá sus funciones a partir del próximo 1 de julio. Con respecto a su participación en la entidad, actualmente es vicepresidente del Círculo de Asuntos Corporativos y ha participado como expositor en diversos congresos y seminarios.

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Con relación a su experiencia, Corona es contador auditor de la Universidad de Chile, MBA del IE Business School y Pade del ESE Business School. Durante cuatro décadas ha sido parte de PwC, y en los últimos ocho años ha liderado esta organización en Chile y a sus 1.600 colaboradores en el rol de socio principal.

Actualmente se desempeña como profesor en el ESE Business School Chile y es director en la Fundación Camino, institución sin fines de lucro de ayuda oncológica y educacional para adolescentes.

En 2024, Renzo Corona fue distinguido con el Premio especial “Trayectoria 90 años FEN Universidad de Chile”. Fue consejero de Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) durante cuatro años, ente 2019 y 2023; fue consejero de la Fundación Chilena del Pacífico ABAC Chile, entre 2021 y 2024; y director de Acción Empresas entre 2019 y 2023.