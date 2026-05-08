Harvey elige a Ecija para su desembarco en Latinoamérica
La firma -con presencia en Chile- llevará la implantación de la herramienta de inteligencia artificial generativa para el sector legal con equipos especializados en consultoría 'legaltech'.
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Harvey sigue avanzando en su expansión y eligió a Ecija como el estudio encargado de implementar su tecnología en empresas y departamentos jurídicos de Latinoamérica.
En este contexto, la firma liderada por Alejandro Touriño trabajará junto a Harvey en la identificación de oportunidades y en el acompañamiento de clientes en sus procesos de adopción e implementación de soluciones de inteligencia artificial generativa aplicadas al ámbito jurídico y empresarial.
La colaboración abarca toda Latinoamérica, “una región estratégica” donde el estudio cuenta con equipos especializados en consultoría legaltech, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, que darán cobertura a toda la región.
Esta alianza posiciona a Ecija como un socio estratégico para impulsar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el ecosistema legal y empresarial latinoamericano, “en un momento clave para el mercado legal, en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que se prestan los servicios jurídicos y se gestionan los riesgos regulatorios”, explicó Touriño a Expansión.
En Chile, Ecija está presente desde 2019 tras su integración con el estudio Otero, una firma full service, pero con un foco especial en materias comerciales, corporativo, tax y derecho laboral.
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