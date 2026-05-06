La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
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Una gira tecnológica emprendieron por Estados Unidos el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.
En el marco del programa Choose Chile -que busca atraer inversión y talento hacia sectores clave de la economía local con la generación de compromisos de inversión en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería e industria- los secretarios de Estado visitaron en California a ejecutivos de Nvidia, Google y Apple para promover las oportunidades del país para impulsar la inversión y el desarrollo de capital humano.
Los secretarios de Estado destacaron algunos de los beneficios del país para la industria tecnológica, como el desarrollo de energías renovables, la producción de minerales críticos y sólidas instituciones.
También repasaron las iniciativas del Gobierno para mejorar la competitividad y agilizar los procesos de permisos para el desarrollo de proyectos.
“La idea de este viaje a Silicon Valley es invitar a las empresas más grandes del mundo a invertir en Chile. El propósito es convertir a nuestro país en un hub tecnológico regional. Estamos buscando que elijan Chile”, dijo el canciller en un comunicado.
Por su parte, la ministra Lincolao destacó que “estamos en el corazón de la actividad tecnológica mundial. Queremos que elijan a Chile porque tenemos los recursos, las personas y el potencial para liderar la revolución de la inteligencia artificial en la región".
La primera reunión fue con ejecutivos de Nvidia, en la que fueron recibidos por la vicepresidenta de Iniciativas Globales, Calista Redmond. Abordaron la aceleración del desarrollo de la IA, las capacidades para su uso en Chile y la importancia de esta tecnología para impulsar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo del talento y capital humano.
Luego, los ministros visitaron el Cloud Space de Google y se reunieron con representantes de la compañía, en una reunión coordinada por el VP Government Affairs & Public Policy, Marcus Jadotte. Allí analizaron las oportunidades de desarrollo de la IA y su aplicación en beneficios directos para las personas en áreas que van desde la salud hasta la educación, el desarrollo de infraestructura digital y el potencial de la innovación de las empresas tecnológicas en Chile.
La gira también incluyó una visita y recorrido por las instalaciones de Apple en Cupertino, California.
Chilenos en Stanford
La gira ministerial por Silicon Valley incluyó una visita a la Universidad de Stanford, donde se reunieron con estudiantes chilenos, con quienes "conversaron sobre sus proyectos, preocupaciones y la invitación a impulsar el talento en Chile", señaló el comunicado.
Allí también participaron de la firma de un Memorándum de Entendimiento impulsado por el Chile California Council y la Universidad de Stanford que posiciona al país como el primer socio internacional del programa de aceleración en innovación y tecnología para incendios forestales con California.
La agenda en Silicon Valley concluye esta jornada con encuentros con representantes de las empresas Meta, Salesforce y OpenAI.
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