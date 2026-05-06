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La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple

En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 16:46 hrs.

Innovación tecnología Inteligencia Artificial IA Nvidia Google Apple OpenAI Ministros gobierno Renato Olmos
<p>La ministra Lincolao y el canciller Pérez Mackenna junto con la vicepresidenta de Iniciativas Globales en IA de Nvidia, Calista Redmond.</p>

La ministra Lincolao y el canciller Pérez Mackenna junto con la vicepresidenta de Iniciativas Globales en IA de Nvidia, Calista Redmond.

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